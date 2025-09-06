Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La capilla de Aragón que desafía a la de 'El Código da Vinci': lugar de culto templario en un pueblo de 100 habitantes

La capilla comparte increíbles similitudes con la de la novela de Dan Brown

Una capilla que es una auténtica maravilla.

Una capilla que es una auténtica maravilla. / Wikicommons

Noa Maubarriz

La novela El código Da Vinci convirtió en fenómeno mundial la capilla Rosslyn, en Escocia. Este templo del siglo XV se rodea de un aura enigmática alimentada de energías e historias de hace cientos de años. Entre esculturas, símbolos masónicos y referencias al Santo Grial se respira un ambiente misterioso que atrae a miles de visitantes.

No hay duda de que es un auténtico referente cultural, pero en Aragón no tenemos nada que envidiar. En la localidad de Bordón (Teruel) se alza una capilla que comparte increíbles similitudes con la de la novela de Dan Brown. La "Rosslyn española", conocida como iglesia de la Virgen de la Carrasca, se ha ganado este sobrenombre debido a la relación que guarda con la orden templaria y las enigmáticas leyendas que la rodean; al igual que la capilla escocesa.

Origen y relación con la Orden del Temple

Bordón formó parte de la encomienda de Castellote, uno de los centros templarios más importantes de Maestrazgo. Fue la Orden del Temple de la comarca la que ordenó la construcción en 1212 cuando, en el lugar en que está, un pastor aseguró haber visto a la Virgen en una carrasca (encina). Al principio se levantó una ermita, a finales de ese mismo siglo, un convento. Este templo sigue patrones parecidos a otras ermitas levantadas por los caballeros, como la de San Bartolomé en Soria.

Interior de la Iglesia de la Virgen de la Carrasca, en Bordón.

Interior de la Iglesia de la Virgen de la Carrasca, en Bordón. / Wikicommons

Vecinos de las localidades cercanas acudían en procesión con frecuencia a este santuario gótico, tanto que el Arzobispo de Zaragoza tuvo que limitar los encuentros debido al caos que se formaba. A finales de siglo XVIII se reformó el interior, pero no por completo: se conservó un fragmento de la carrasca donde apareció la virgen, en la sacristía. También conserva su estructura original de una nave con capillas laterales, algunas cubiertas con bóvedas de crucería. La capilla de Santa Lucía es la de mayor interés, el interior con decoraciones florales contrasta con la sobriedad medieval que emana su portada de arco apuntado en el exterior.

La leyenda acerca de los orígenes de la iglesia es común a otras construcciones de santuarios marianos del Maestrazgo en la Edad Media: Una Virgen es encontrada cerca de algún elemento natural.

Vibras espirituales

Aparte de su rico legado histórico y arquitectónico, este lugar se considera un punto de fuerte energía telúrica: fuerzas que provienen de fenómenos internos de la tierra, como radiaciones, campos magnéticos y corrientes eléctricas. Aunque esto tiene que ver con elementos físicos, muchas personas que la han visitado aseguran haber sentido conexiones espirituales o una paz profunda al entrar. Leyendas locales hablan de este espacio como un sitio de culto secreto en el que los templarios custodiaban saberes prohibidos.

Sea cierto o no, lo bonito es que cada uno interprete estos templos como los sienta. La capilla de Bordón es un destino perfecto para aquelloS que busquen lugares en los que conviven historia y misticismo.

