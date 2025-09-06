¿En qué consiste el Oroel Park anunciado por el Ayuntamiento de Jaca?

El Oroel Park será un área recreativa familiar y sostenible ubicada en el entorno del parador de Oroel, cerca de Jaca. Al menos así lo ha explicado el ayuntamiento de la localidad, aunque varios colectivos críticos se muestran en contra de esta actuación, por afectar de forma directa a un espacio protegido en la Red Natura 2000 y por ser un simbólo cultural de la capital jacetana.

Sin embargo, desde el consistorio se defiende que su propósito es recuperar el esplendor de la zona, animar a las familias locales y a los turistas a visitarla y disfrutar del entorno natural. "Al ofrecer un espacio atractivo y ordenado, se busca canalizar el turismo para evitar la degradación de otras zonas menos cuidadas de la montaña, el objetivo final es crear un vínculo entre las nuevas generaciones y el entorno de Oroel para que lo valoren y lo protejan", han indicado desde el área de Turismo.

Ante el revuelo generalizado, desde el Ayuntamiento de Jaca han precisado que la instalación no será un parque temático, sino "una zona de esparcimiento para niños y familias". Además, indican que contará con un "diseño sostenible", buscando rehabilitar un área abandonada utilizando un enfoque de bajo impacto ambiental. Así, precisan que los 16 módulos de juegos serán principalmente de madera. Y también que su instalación "no dañará los árboles ni el suelo".

También indican que el proyecto, licitado el pasado 28 de agosto con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mantendrá el entorno como un espacio libre y transitable para todos, sin crear nuevos senderos. Se contempla, además, la instalación de dos baños secos para mejorar la limpieza y la gestión de residuos en el área.

El Oroel Park, planteado como una zona de ocio en la naturaleza, se considera parte de un plan más grande que incluye la rehabilitación del antiguo edificio del parador para reabrirlo como un restaurante.

Coste de la intervención

Ante las númerosas críticas por la deriva que pueda tener la intervención, el Ayuntamiento asegura que el proyecto se ha llevado a cabo con total transparencia y consenso, y que está sujeto a los trámites medioambientales correspondientes. El objetivo último, indican, es "recuperar la conexión de los jaqueses con este espacio", permitiendo que las nuevas generaciones "lo disfruten y creen recuerdos, de la misma forma que lo hicieron las familias en el pasado". Al mismo tiempo, se busca canalizar el turismo hacia zonas accesibles y atractivas para evitar la degradación de áreas menos humanizadas.

El presupuesto estimado ronda los 370.000 euros y el plazo de ejecución quedaría establecido entre los cinco y seis meses, aunque depende de los permisos medioambientales.