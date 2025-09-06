Más de medio millar de personas se manifiestan en Jaca contra el Oroel Park: "Por la dignidad de la montaña"

El polémico proyecto de convertir el entorno del parador de Oroel, en Jaca, en un parque temático sigue trayendo cola. Este sábado, más de medio millar de manifestantes se han concentrado frente al consistorio jaqués para mostrar su rechazo a la iniciativa que, además de la sociedad civil, ha puesto en contra a la mayoría de los grupos municipales del ayuntamiento. El último, de hecho, fue Vox, quien anunció este viernes que también rechazaba el Oroel Park, lo que dejaría en minoría al actual Gobierno municipal del PP.

"Oroel, paisaje mágico, no será parque temático", "Oroel, montaña eterna, no la queremos enferma" o "Por la dignidad de la montaña" son solo algunos de los lemas que se han podido leer y escuchar durante la protesta, liderada especialmente por un atronador "no" al Oroel Park. Algunos de los manifestantes aseguran que "se han superado todas las expectativas" de una convocatoria reivindicada especialmente desde la sociedad civil.

Los manifestantes aseguran que el proyecto afectaría de forma directa a un espacio protegido en la Red Natura 2000 y que, además, es un simbólo cultural de la capital jacetana. Por contra, desde el consistorio aseguran que se trata de una zona degradada y que el proyecto salió por unanimidad, algo que los grupos políticos matizan, ya que expresan que nunca se llegó a votar y que, simplemente, se comentó por encima en las comisiones de Turismo.

Ante el revuelo generalizado, desde el Ayuntamiento de Jaca precisaron este pasado viernes que la instalación no será un parque temático, sino "una zona de esparcimiento para niños y familias". Además, indicaron que contará con un "diseño sostenible", buscando rehabilitar un área abandonada utilizando un enfoque de bajo impacto ambiental. Así, precisan que los 16 módulos de juegos serán principalmente de madera. Y también que su instalación "no dañará los árboles ni el suelo".

Con todo, formaciones como CHA denuncian que no hay un expediente que incluya un estudio de impacto ambiental, por citar un ejemplo, y subrayan que sin ese trámite las obras no se podrían ejecutar. Por el momento, el consistorio ha sacado a licitación las obras, valoradas en 370.000 euros a cargo de los fondos europeos, con un plazo de ejecución de entre cinco y seis meses, siempre a expensas de los permisos medioambientales. Se trata de un proyecto incluido dentro del Plan Pirineos lanzado por el Ejecutivo autonómico que lidera el PP de Jorge Azcón.

Lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento de Jaca, este sábado, contra el Oroel Park. / S. E.

Del mismo modo, las entidades vecinales que se han manifestado este sábado frente al consistorio (la anécdota de la jornada la protagonizó una boda que se estaba celebrando a la vez y que casi se vio interrumpida) critican otro proyecto que pretende instalar un mirador en el pico La Raca, junto a la estación de esquí de Astún.

Este nuevo recurso turístico tendría una estructura de tres metros de altura y 16 metros de longitud y un coste estimado de 224.000 euros, permitiendo unas novedosas vistas sobre la Canal Roya. Cabe recordar que, durante los últimos meses del Gobierno de Lambán, miles de personas también se manifestaron contra la unión de estaciones Astún-Candanchú que afectaba directamente al mismo paisaje.