Más de mil personas de Aragón y Cataluña afrontan la primera fase de las oposiciones a la Guardia Civil

El Campus de la Universidad San Jorge en Villanueva de Gállego (Zaragoza) ha acogido este sábado la primera fase de la oposición de acceso a la Guardia Civil a la que estaban llamados más de mil aspirantes procedentes de Aragón y Cataluña en un proceso que convoca en toda España a 27.614 personas para una oferta de 3.118 plazas.

Los candidatos a esta primera fase de concurso oposición han formado en filas a primera hora de la mañana en el exterior de la Universidad San Jorge y han ido entrando por llamamiento a las aulas dispuestas, en las que se respiraba un ambiente de tensión ante lo mucho en juego.

Los examinandos se han vaciado para completar de la mejor manera posible una serie de test de conocimientos teóricos generales, ortografía, gramática, idiomas así como test psicotécnicos.

La de Villanueva es una de las 20 sedes repartidas en 12 comunidades autónomas que el Instituto armado ha dispuesto para este examen de conocimientos. El resto se localizan en Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Vigo.

Segunda fase de pruebas físicas

La información sobre las sedes se ha difundido a través de la página web de la Guardia Civil. Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.