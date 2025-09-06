Movimiento de máquinas en la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: primeras acciones antes de su transformación

Los primeros movimientos para transformar el edificio de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza, que dejó de funcionar hace dos años, ya han comenzado. Desde hace unos días, las máquinas trabajan en el terreno de forma previa ante de iniciar la rehabilitación del edificio para convertirlo en un hospital especializado en el tratamiento del ictus. Según explican fuentes de Vitalia, la empresa que adquirió el inmueble situado en el paseo Ruiseñores de la capital, por ahora se están realizando "catas geotécnicas" para evaluar si el terreno está en condiciones adecuadas, un trabajo para el que el Ayuntamiento de Zaragoza ya les concedió autorización. De esta forma, cuando reciban la licencia para comenzar con las obras por parte del consistorio, que prevén que será "pronto", podrán empezar con la reforma.

Además, desde hace días se trabaja también en la "retirada de elementos móviles" que había en el interior de la antigua clínica y en el entorno. El edificio será vaciado por dentro para instalar el equipamiento que sea necesario para el nuevo hospital especializado en el tratamiento del ictus.

Una y otra acción son, según indican desde Vitalia, los trabajos previos a las obras. Desde el grupo aragonés recuerdan que la puesta en marcha del nuevo hospital del ictus se ha retrasado porque se trata de un edificio protegido, lo que les obligó a tener que ajustarse a condiciones concretas para garantizar la conservación del mismo. Con todo, apuntan que ya presentaron el proyecto de reforma al Ayuntamiento de Zaragoza con los requisitos ya ajustados, lo que les hace prever que la licencia de obras "llegará pronto".

Movimientos en la antigua Clínica del Pilar, este viernes. / Pablo Ibáñez

Como ya se comunicó en marzo, la nueva Clínica del Pilar atenderá a pacientes que hayan sufrido accidentes cerebro vasculares, infartos y hemorragias cerebrales, traumatismos cranoencefácilos, anoxias e hipoxias cerebrales, poscirugía cerebral, radiocirugía y procesos víricos o bacteriológicos con afectación cerebral. Además, también permitirá atender a afectados por accidentes de tráfico, laborales o deportivos, con traumatologías, daño cerebral de alta complejidad o lesiones medulares.

El centro para el tratamiento del ictus contará con 36 habitaciones, todas ellas individuales y con una cama para el acompañante, y una amplia oferta de servicios ambulatorios. Según las primeras previsiones, en ella trabajarán en torno a 50 profesionales especializados, que van desde neurólogos y logopedas hasta fisioterapeutas y trabajadores sociales, entre otros.

Además de contar con profesionales sanitarios altamente cualificados en la nueva y transformada Clínica del Pilar, el grupo Vitalia mantiene el objetivo de dotarla de tecnologías avanzadas.