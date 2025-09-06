El bonito pueblo de Huesca que revivió como centro de vacaciones a orillas de un embalse

Aragón no solo destaca por su patrimonio y gastronomía, también por sus espacios naturales. En ellos, es posible disfrutar de diferentes actividades —ya sea de montaña o acuáticas— perfectas para familias, grupos de amigos o aventureros en solitario. Alejados de las costas, pequeñas localidades tienen la oportunidad de disfrutar de un sinfín de actividades náuticas sin necesidad de desplazarse.

A la orilla del embalse de Mediano, un antiguo pueblo descansa rodeado de naturaleza aragonesa. Pequeñas casas empedradas decoran sus calles habitadas solo como uso vacacional para disfrutar de pequeñas escapadas en la comarca del Sobrarbe. Es considerado por muchos “un paraíso para las actividades al aire libre”.

Centro vacacional en plena naturaleza

Se trata de Morillo de Tou, un antiguo pueblo del Pirineo Aragonés que, tras su abandono por parte de sus habitantes, es un centro de vacaciones en plena naturaleza. En él, se disponen de camping, bungalows, hoteles, hostales y apartamentos para todos aquellos que se desplacen a la zona. Entre sus servicios, no solo destacan las estancias, sino las diversas actividades que pueden realizarse.

Embalse de Mediano. / MORILLO DE TOU

A pesar de que el mar se sitúa a cientos de kilómetros, es posible realizar todas las actividades posibles en el embalse de Mediano. Desde kayak hasta rafting; un amplio abanico de posibilidades para los amantes de los deportes acuáticos sin necesidad de salir de Aragón. Asimismo, si estas experiencias las quieres disfrutar acompañado de tu peludo, varias empresas ofrecen sus servicios de kayak con perros.

Una zona de aguas cristalinas

Aguas cristalinas bañan el embalse, rodeadas de formaciones rocosas y una fauna característica de la zona. Además de poder realizar distintos deportes acuáticos, mucha gente opta por darse un chapuzón en las tranquilas aguas del embalse, perfectas para relajarse. Todas esta variedad de entornos naturales le convierte en enclave ideal para desconectar.

La zona del Sobrarbe ofrece un entorno privilegiado para disfrutar de diversas actividades relacionadas con la naturaleza, ya sea recorriendo los senderos pirenaicos, practicando actividades náuticas o, simplemente, admirando la riqueza paisajística que rodea el entorno aragonés.