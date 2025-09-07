Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo

Las fiestas de los pueblos no serían lo mismo sin las vaquillas, un evento taurino por las calles de la localidad que reúne a multitud de vecinos. Los más valientes del lugar no dudan en saltar la valla para recortar al animal y alguno que otro acaba dándose el susto de su vida.

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, no olvidará fácilmente el pasado sábado cuando decidió ser uno de los recortadores espontáneos que saltaron a las calles del pequeño pueblo de Gúdar, de donde es alcalde, para enfrentarse a una vaquilla. El diputado de las Cortes de Aragón acabó por ser 'pillado' por una vaquilla que le golpeó con fuerza tirándolo al suelo.

El torso de izquierdo quedó entre los cuernos del animal, que siguió forcejeando arrastrándolo unos metros por el suelo hasta que varios jóvenes acudieron al rescate y lograron llevarse del lugar a la vaquilla. A pesar del gran susto, que provocó algún que otro grito de los vecinos allí presentes, Alberto Izquierdo se levantó por su propio pie para correr hasta detrás de la valla donde volvió a refugiarse de las vaquillas.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el presidente del PAR no sufrió ninguna herida de gravedad y se encuentra en perfecto estado de salud tras este incidente en las fiestas de su pueblo.