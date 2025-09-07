Aragón no ha podido contratar a ningún médico sin oposición este verano: ¿qué ha pasado?

Ni un solo médico sin oposición contratado este verano en Aragón. La que iba a ser una de las medidas estrella (y extraordinaria) del Departamento de Sanidad para paliar la falta de profesionales en puestos de difícil cobertura del medio rural no se ha materializado a pesar de los pasos que se dieron en junio para su puesta en marcha. ¿El motivo? Que el desarrollo normativo del decreto ley aprobado el 11 de junio por el Gobierno de Aragón, publicado en el BOA un día después y respaldado por las Cortes de Aragón en el pleno del 26 de junio, no se ha terminado y, por tanto, eso ha imposibilitado hacer una convocatoria de plazas.

EL PERIÓDICO ya adelantó en abril la iniciativa que planteaba poner en marcha el Salud y entonces ya se manifestó, en palabras del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que la intención era que estuviera listo «antes del verano», periodo en el que más se resiente la atención sanitaria en el medio rural.

Fuentes del departamento señalan a este diario que «la voluntad» ha sido «agilizar al máximo este procedimiento», pero reconocen que el desarrollo normativo no ha concluido. Así, explican que en estos momentos se trabaja en dos líneas. Por un lado, está en fase de redacción el informe previo del Departamento de Sanidad que justifica las dificultades de cobertura de los puestos de trabajo. Por otro, se está redactando ya el decreto que va a recoger las primeras plazas que se podrán ofrecer sin oposición. Del mismo modo, aseguran que están «en conversaciones» con los sindicatos para poner en marcha la propuesta.

Llegados a este punto y con el verano ya terminado, ¿cuándo prevé el Salud iniciar las contrataciones de médicos sin oposición y solo mediante la vía del concurso de méritos? No hay fecha concreta. Todo dependerá de los plazos administrativos porque el decreto de creación de las primeras plazas aprobarse en la Mesa Sectorial de Sanidad, en el Consejo de Gobierno y también publicarse en el BOA. «El último paso será sacar la primera convocatoria de esas plazas. Todo esto se ha previsto que ocurra este cuatrimestre», puntualizan fuentes de la consejería. Es decir, que será en este 2025. «La consejería confía en que este mismo año se hayan realizado todos estos trámites y se puedan ofrecer esas plazas», matizan.

¿Cuántas plazas se van a ofertar?

¿Y cuántas plazas se ofertarán? Esa es la otra gran incógnita. Fuentes del departamento aseguran que, en estos momentos, no se puede concretar una cifra, aunque señalan que la convocatoria será «amplia». En todo caso, en junio sí se ofrecieron datos y se habló de una estimación de 73 vacantes de médico de familia en Atención Primaria y 52 plazas en Atención Hospitalaria. Es decir, más de 100 vacantes a cubrir mediante esta medida extraordinaria. Habrá que esperar a ver, finalmente, cuál es la oferta.

Lo que sí está claro es que se harán diferentes convocatorias -la primera este año y el resto en meses sucesivos- porque no se sacarán a la vez las de Primaria con las de Hospitalaria. Respecto a los puntos del territorio donde se encuentran estas plazas de difícil cobertura, afectan, sobre todo, a los sectores sanitarios de Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca, Teruel y Zaragoza II.

La fórmula de la contratación de médicos sin oposición y solo mediante méritos pasa por ofrecer contratos durante un mínimo de tres años y, pasado ese tiempo, la plaza pasará a ser automáticamente asignada al profesional que ejerza dicha plaza. Este modelo permite una incorporación «urgente, estable y permanente» de este personal, tal y como dijo el consejero Bancalero aquel 11 de junio.

Los profesionales que podrán aspirar a estos puestos son personal facultativo especialista de área de los hospitales de los sectores citados anteriormente, así como personal médico de Atención Primaria de los mismos. El concurso de méritos conlleva avalar la experiencia y no hace falta tener aprobada la oposición, por lo que los candidatos a estas plazas pueden ser mir que acaban de terminar.

Esta iniciativa legislativa contempla que, una vez que estos profesionales hayan conseguido su plaza fija a los tres años -es decir, que sean personal estatutario fijo dentro del Salud-, podrán participar en los concursos de traslados de su categoría o en los sistemas de promoción interna o provisión de plazas de otra categoría o especialidad. Eso sí, siempre que «además de disponer de requisitos comunes, puedan acreditas tres años de permanencia» en activo en el centro elegido durante el concurso.

El decreto ley para desarrollar esta iniciativa no requiere de dotación presupuestaria extraordinaria, ya que las plazas que se quieren cubrir no son de nueva creación sino que ya forman parte de la estructura del sistema del Salud.

