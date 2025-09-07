A fondo | ¿Es atractiva la profesión docente?

Comenzamos el curso 2025-2026 y los centros aragoneses enfrentan problemas ya familiares. Junto con la falta de tiempo para preparar correctamente el curso que empieza, lo que obliga a los equipos directivos a trabajar esta primera semana de septiembre jornadas diarias de entre catorce y dieciocho horas, así como el fin de semana; o al profesorado a planificar las clases a toda prisa (debemos recordar que los y las docentes eligen qué cursos va a dar el primer día de incorporación de septiembre). Nos encontramos un mes después de unas oposiciones con que ya hay listas de profesorado interino que previsiblemente se van a agotar en breve. Este es un problema ya conocido en Aragón, no es nuevo.

Esto supone que para sustituciones, puede suceder que haya alumnado que pase tiempo sin docente. Tenemos la plantilla docente tan ajustada en los centros, que cuando se dan estos casos es muy complicado dar atención más allá de las guardias, lo que no contenta a nadie, ni al alumnado, ni al profesorado, ni a las familias.

Ya se ha avisado que próximamente se va a habilitar el que se pueda acceder a sustituciones sin haber terminado el Máster de Profesorado (que se supone es la habilitación necesaria para impartir docencia en Secundaria y Formación Profesional). Nos podemos preguntar si es que hay menos vocaciones, o cuáles son las causas de esta sintomatología. Pero debemos abordarlo de manera global: ¿es atractiva la profesión docente?

Quizás no para el mercado laboral actual. Con una subida anual aproximada de la inflación de un 3% el colectivo docente pierde poder adquisitivo cada año. Según la estadística del INE, somos el ámbito laboral que más horas extra hace sin ser estas remuneradas. Además, los recortes debidos a la crisis económica de 2008 todavía no se han revertido.

Tampoco tenemos un estatuto docente, ni carrera profesional, lo que hace que una vez ingresas al puesto, no tienes posibilidad de ascender.

El sistema de acceso a la profesión ha quedado obsoleto. El modelo de oposiciones que tenemos hace años que no funciona. Respecto al profesorado interino que trabaja año tras año, no se entiende que si vale para desempeñar el mismo puesto que una persona funcionaria de carrera, deba pasar por los exámenes cada dos años. En otros países de nuestro entorno el acceso es bien distinto y con muy buenos resultados.

Por otro lado, es un profesorado que vive en precariedad, y es lógico que si sale una oferta laboral mientras esperan a que salga una sustitución, se vayan.

Cuando un docente empieza a trabajar, lo más normal es que empiece con sustituciones de poco tiempo, en ciudades distintas. El llamamiento se hace de un día para otro. Nos hemos encontrado en los centros casos de gente que viene de Canarias, de Córdoba, de Badajoz, de cualquier rincón de la Península, y tiene escasas veinticuatro horas para personarse en el Servicio Provincial. Esto supone empezar a trabajar viviendo en un hotel mientras se busca piso o directamente quedarse en ese hotel si la sustitución es corta. Hay casos en los que el dinero que se gana se va en gran parte en la gasolina, a veces con plazas de un 33% de la jornada laboral, en localidad distinta a la de la vivienda habitual, lo que no deja casi ni para comer.

En julio y agosto se ofertan vacantes de carácter anual, las cuales pueden ser de jornada completa o parcial. Previamente a la pandemia, dos o más jornadas parciales se podían juntar en una sola persona, que debía compartir centro (normalmente institutos cercanos). Era un sistema que permitía un salario un poco más digno, y no agotar algunas listas tan rápidamente.

Por otro lado la creciente burocratización de la educación, que lejos de disminuir, aumenta cada año. Y recordamos que Aragón se ha quedado atrás en los procesos de digitalización del Departamento de Educación, lo que conlleva una sobrecarga del trabajo y enfermedades laborales como el síndrome burnt-out o de salud mental graves.

Todo lo anterior va ligado al desprestigio de la profesión. Se usan casos muy concretos y minoritarios como arma arrojadiza, favoreciendo una generalización que no beneficia a nadie, y menos a quienes están en el centro de los procesos de aprendizaje: nuestro alumnado. Deberíamos trabajar como un equipo bien engrasado: sociedad-docentes-administraciones, pero hay muchos puntos de oxidación que dificultan la tarea educativa. Uno de ellos muy importante es la falta de un pacto educativo, que no deje este ámbito fundamental de las personas al amparo de los vaivenes políticos.

Es verdad que los anteriores puntos se podrían aplicar a otros sectores también esenciales como por ejemplo la Sanidad y los Servicios Sociales, lo que supone una degradación del servicio público. Al final la Educación no es estanca sino permeable, y disfunciones en otros ámbitos nos afectan directa o indirectamente. Generalmente problemas como este que abordamos, la falta de profesorado en nuestra comunidad autónoma, son la consecuencia de asuntos que no se han atajado, o se ha hecho muy parcialmente, a modo de maquillaje, a lo largo de muchos años.

Punto aparte merece el entorno rural. La situación en algunos casos es insostenible. Y es aquí donde más se evidencia la interconexión entre los diferentes servicios para garantizar que la oferta se cubra: infraestructuras de comunicaciones, transporte, vivienda, oferta cultural… Necesitamos una vertebración real del territorio que haga de cualquier punto de Aragón un destino asumible. No se trata de llevar el AVE a todos los sitios, ni siquiera autovías, pero garantizar un buen sistema de ferrocarril y de carreteras como podemos encontrar en otros países europeos. Y para esto, es obligatorio que las diferentes administraciones local, regional y estatal, hagan todo lo posible para poner por delante el bien común.

La guinda de este cóctel es la falta de tiempo para poder atender al profesorado que empieza como se merece y realizar un acompañamiento que garantice un buen acceso a la docencia. Esto depende de una cultura del trabajo que debemos afrontar de una vez por todas, si queremos que cambie esta situación.