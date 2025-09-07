Una formación para afrontar los nuevos retos del mercado laboral

El futuro del trabajo está cambiando rápidamente, impulsado por la tecnología y la globalización. En este contexto, las profesiones del futuro demandarán habilidades y competencias específicas que van más allá de las tradicionales. CESTE, centro universitario adscrito a la University of Wales Trinity Saint David (UWTSD), se posiciona a la vanguardia de estos cambios, ofreciendo carreras y másteres que preparan a los estudiantes para enfrentar los retos del mercado laboral del mañana.

Entre las profesiones del futuro, destacan aquellas relacionadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la nube y los datos. El Bachelor in Applied Computing se alinea con estas tendencias, proporcionando una formación integral en programación, redes, análisis de datos y ciberseguridad y el Bachelor in Business Management proporciona especialización en Logística, Finanzas, Márketing Digital, Emprendimiento y Comercio Internacional. Ambas carreras incorporan un título propio donde el estudiante podrá aprobar diversas certificaciones (entre ellas, una del Academy de AWS).

En la formación de postgrado se dispone de programas oficiales británicos como el MBA (Master of Business Administration) con diferentes opciones de especialización en los ámbitos más demandados por el mercado laboral, el de Dirección Financiera y el de Redes y Ciberseguridad. Todos ellos desde la perspectiva de la actual necesidad del manejo de los datos, la automatización de procesos y la seguridad de las comunicaciones (cada uno profundizando en función de sus características).

Máster en ingeniería del software e inteligencia artificial

Este año, CESTE ofrece la oportunidad de realizar un nuevo máster oficial de la UWTSD en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificialcon una metodología totalmente compatible para aquellos estudiantes que estén trabajando y proporcionando prácticas a los que busquen su primera oportunidad laboral.

En todos los programas se encuentra implementada la realidad presente en la sociedad y en las empresas como es la inteligencia artificial y la analítica de datos.

El centro universitario ofrece además formación gratuita en transformación digital para directivos de pymes y autónomos, así como para jóvenes a través de los programa Generación Digital Pymes y Agentes del Cambio.

La capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y la innovación serán las claves del éxito en las profesiones del futuro. Los programas de CESTE no sólo forman en conocimientos técnicos, sino que también desarrollan estas habilidades blandas a través de métodos prácticos, como el trabajo en equipo y los proyectos reales de la mano del claustro de profesores (todos ellos profesionales en activo). Con esta formación, los titulados de CESTE estarán preparados para liderar en un entorno laboral en constante evolución y contribuir significativamente al desarrollo de sus organizaciones y la sociedad.

Para los jóvenes interesados en iniciar una carrera profesional en el ámbito de la tecnología, CESTE colabora con el Colegio Sagrada Familia en el Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Para facilitar el acceso a estos programas, Fundación CESTE pone a disposición de los estudiantes españoles y residentes en España diversos tipos de ayudas económicas que van desde el 50% para los Bachelor y DAM hasta el 80% para los másteres.