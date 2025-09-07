Ibrahim Abiat, presidente de la Casa Palestina de Aragón: "Esa gentuza no puede participar en competiciones deportivas"

Ibrahim Abiat lleva casi todo el siglo viviendo en Zaragoza. En 2002, fue uno de los 300 palestinos que se encerraron en la Basílica de la Natividad de Belén, erigida sobre la cueva en la que se cree que María dio a luz a Jesús, sitiados por el ejército israelí. Tras más de un mes, su historia personal acabó en un exilio forzoso. 23 años después, Abiat todavía sueña con regresar a una Palestina en paz. Mientras, recibe a este diario para repasar todo lo sucedido en este tiempo y en las siete décadas previas de ocupación israelí, en una conversación en la Casa Palestina de Aragón que preside y que se ve interrumpida en varias ocasiones por la entrada al local de varios ciudadanos que quieren colaborar, de alguna forma, con la causa. Dos zaragozanas le quieren dar 20 euros por dos pulseras, dinero que es rechazado por Abiat. Ante su insistencia, les acaba dando varios pañuelos, para intentar compensar el gesto. "Queremos ayudar, como sea. Por favor, acepta lo que te damos", le espeta una de ellas.

Más de 60.000 palestinos asesinados en los dos últimos años, de los que el 83% son civiles según una filtración del propio ejército de Israel. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

No me supone ninguna sorpresa, porque Hamás nunca ha sido el objetivo de esta agresión, de este genocidio, de esta violación continua de los derechos humanos. Los palestinos ya sabíamos que las víctimas eran civiles, porque en Gaza no tenemos ningún medio para protegernos y la población es más vulnerable a los bombardeos de Israel, pero lo que sobre todo sufre la gente es la hambruna. Niños, mujeres, ancianos, personas enfermas… Una sociedad entera. El objetivo es masacrar el pueblo palestino, arrancarlo de sus raíces y eliminar su entidad para volver al lema inicial del sionismo, que decía aquello de que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, en referencia a los judíos dispersos por todo el mundo. Su problema no es Hamás, es la gente que se quedó en 1948 tras la Nakba, tras la guerra de 1967. Toda la limpieza étnica que ha sufrido el pueblo palestino que permanece en su tierra es porque son un obstáculo para el proyecto colonial sionista en Palestina y en toda la zona. Porque su objetivo no es solo Palestina, sino Oriente Medio. Siria, más de la mitad de Egipto, Irak. Netanyahu quiere construir el Gran Israel, que es el sueño del movimiento sionista. La excusa de Hamás ya no vale, porque siguen negociando y sentándose con ellos en Qatar, en busca de esa tregua que no llega. Y mientras, los que pierden son los palestinos, la población civil.

Hace unas semanas, una investigación de EL PERIÓDICO destapó que los soldados israelís disparan sistemáticamente a niños y niñas a la cabeza, el pecho y el abdomen. ¿Notan que el Estado de Israel ya ha perdido todo el pudor para actuar así?

Sí. La Nakba también fue una catástrofe, pero no duró tanto en el tiempo ni fue tan descarado, ya que en cuanto hubo noticias hubo un movimiento internacional de condena a las masacres israelíes. Y esa acción dio el derecho de retorno a los refugiados palestinos a través de la resolución 194 de la ONU. Pero esos campos de refugiados siguen existiendo en el Líbano y en Siria. Entonces hubo más de 500 pueblos que fueron borrados del mapa y sobre sus ruinas plantaron árboles para taparlas. Pero sigue habiendo testigos a día de hoy, gente que tiene las escrituras de sus casas y que puede demostrar que esa tierra les pertenece.

Lleva casi 25 años viviendo en España. ¿Percibe un cambio en la opinión pública? ¿Se está perdiendo el miedo a llamar genocidio a lo que está cometiendo Israel?

Lógicamente. Pero, por desgracia, también nos enfrentamos al odio y al rechazo generado por el auge de la extrema derecha en el mundo, algo de lo que se está aprovechando el movimiento sionista. Y eso es un peligro no solo para Palestina, sino para el resto de países modernos y civilizados que realmente creen en los derechos humanos. La legalidad internacional ha demostrado que es incapaz, pero a pesar de ello sus organismos son necesarios. Hay que intentar mejorar su rendimiento, que esos mecanismos funcionen y realmente se imponga la paz cuando hay guerras. Y más en situaciones como esta, en la que hay un pueblo como el palestino, desarmado e indefenso, por mucho que quieran decir lo contrario, que es algo que ha pasado siempre. Ya en la época de los ingleses si un palestino tenía una pala podía ser detenido y terminar colgado, porque consideraban que era un arma, mientras ellos mismos armaban a los emigrantes judíos recién llegados.

"El pueblo palestino está desarmado e indefenso, por mucho que quieran decir lo contrario" Ibrahim Abiat — Presidente de la Casa Palestina de Aragón

¿Qué opina sobre todo lo que está ocurriendo en la Vuelta ciclista?

Creo que es la reacción lógica de una sociedad que se respeta a sí misma y a sus principios. Nadie puede decir que no se está enterando, porque todo el mundo ve lo que está pasando y, en algunos casos, retransmitido en directo. Todos ven los crímenes contra periodistas como ustedes, que simplemente quieren transmitir lo que hay, contra hospitales, contra campos de refugiados… Israel siente que no tiene límites y que puede hacer lo que quiera, porque sabe que goza de impunidad y nunca teme las consecuencias.

En el deporte existe ese mantra que pide no mezclarlo con la política. ¿Cree que este tipo de actos pueden marcar un punto de inflexión, viendo la rapidez con la que se reaccionó en su día contra Rusia? En Zaragoza también vimos un campeonato deportivo hace poco en el que participó Israel.

Sí, y así debería ser. Israel tiene que ver que la comunidad internacional, en este caso España, está ya harta de lo que está pasando. Y si los gobiernos y las instituciones no actúan, la sociedad civil tiene que mostrar su rechazo. Incluidos los propios jugadores y los propios deportistas, porque no todo es dinero. Para empezar, porque la mayoría de deportistas israelíes son militares y están en la reserva. Como deportista, cómo voy a competir contra un criminal, que es cómo califican a Netanyahu desde algunas instituciones internacionales. Hay acusaciones de crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional, no es algo que nos estemos inventando nosotros. Protestar es una obligación individual de cada país y de cada colectivo, se llame Unión Europea o se llame Naciones Unidas. ¿El deporte no se puede utilizar? Bueno, ya vimos lo que hicieron y dijeron de Rusia. Esa gentuza no puede participar en competiciones deportivas.

La última vez que hablamos, España acababa de reconocer el Estado de Palestina. ¿Nota más apoyo que nunca a la causa?

La sociedad civil siempre ha estado comprometida y ha defendido la causa palestina. Llevo casi 25 años aquí y lo puedo certificar y asegurar. Es cierto que las dimensiones de la implicación de la sociedad han ido creciendo, como es normal, y en estos dos años sí que ves caras nuevas.

Ibrahim Abiat, durante la entrevista con este diario. / Pablo Ibáñez

¿Qué opinión le merecen iniciativas como la flotilla que acaba de partir hacia Gaza, jugándose el tipo y aun a sabiendas de que es casi imposible que Israel les deje pasar?

Es casi imposible, pero hay que hacerlo. También sabemos que nuestras manifestaciones no están dando el fruto que todos queremos para frenar esta barbarie, pero hay que seguir. Me parece muy bien y cada uno, en lo que puede, tiene que intentar hacer algo. La inacción no puede existir.

¿Qué percepción tiene de la respuesta de la sociedad zaragozana y aragonesa?

La calle es la calle, la gente ve lo que está pasando. Pero también encontramos lo que le decía, esa utilización que está haciendo la extrema derecha, que lleva a algunos a defender las acciones del Estado genocida de Israel sin conocer apenas nada. Han utilizado el argumento de que si la izquierda defiende la causa palestina, nosotros tenemos que estar en contra. Y es una causa con un fundamento político importante, pero sobre todo es humanitaria. Occidente presume de principios, pero nadie hace nada contra la represión a la que los talibanes someten a las mujeres en Afganistán, o contra la represión al pueblo kurdo. Y las mujeres palestinas están muriendo mucho más cerca, de hambre y de todas las formas posibles. Y no vemos a nadie hablar de sus derechos. Todo es política, y si quien cree en los derechos humanos no entiende lo que está en juego, la pérdida va a ser mayor para el mundo que para el pueblo palestino.

"La utilización que está haciendo la extrema derecha lleva a algunos a defender las acciones de Israel sin conocer nada" Ibrahim Abiat — Presidente de la Casa Palestina de Aragón

¿Cuántos palestinos hay residiendo ahora en Zaragoza y Aragón? ¿Han llegado más en los dos últimos años?

No hay un censo como tal, por lo que no sabemos el número exacto. Sí que conozco a tres o cuatro familias que han llegado últimamente a Zaragoza desde mi tierra, desde Belén (Cisjordania), y me imagino que también estarán llegando algunas a otras partes de España. De Gaza solamente los aviones que han aterrizado en bases militares como la de aquí con niños y algunos de sus familiares, que están viviendo en otras comunidades autónomas.

De vuelta a lo que está pasando en Gaza, ¿qué opina del papel de Hamás?

El papel de Hamás siempre ha sido destructivo, pero hay que distinguir y dejar clara la diferencia entre eso y la resistencia legítima del pueblo palestino, que es algo que nos garantiza la legalidad internacional. Todos los pueblos oprimidos que se someten a una ocupación pueden levantarse y defenderse. Lo que hizo Hamás es caer en las tentaciones de Netanyahu y de su gobierno de extrema derecha para montar lo que está montando. Pero el pueblo palestino sí tiene el derecho a resistir y a defenderse, aunque vemos continuamente cómo cambian los conceptos y otorgan ese derecho a un Estado que está ocupando a otro. Porque Palestina lleva estando sometida desde antes de Hamás. Hamás lleva más de 30 años en la vida palestina, pasaron de ser un grupo religioso a implicarse en política. Pero cuando llegaron ya llevábamos más de 40 años bajo ocupación. Tenemos que agarrarnos a nuestro derecho de resistir ante los colonos que te quitan tus tierras y tu casa.

Hay quien acusa de antisemitas a quienes, como usted que precisamente es semita, critican el genocidio de Israel.

Ese es el espantapájaros que utilizan y les funciona en Europa y Estados Unidos. No se trata de un tema religioso, pero la gente iguala antisemita con antijudío. Y no deja de ser un espantapájaros que utiliza el sionismo cuando hay críticas.

"Hamás siempre ha tenido un papel destructivo, pero hay que diferenciar entre eso y el derecho legítimo del pueblo palestino a defenderse" Ibrahim Abiat — Presidente de la Casa Palestina de Aragón

Porque nunca ha sido un conflicto religioso ni contra los judíos.

Nunca, nunca. De hecho, nuestros antepasados eran judíos. Pero la gente no distingue entre religión, nacionalidad y etnia. No saben diferenciar entre árabe o musulmán, hay árabes no musulmanes y musulmanes no árabes. Un árabe puede ser judío, perfectamente. La comunidad judía más antigua que existe vive en Yemen y son ciudadanos de primerísima. En Marruecos viven miles de judíos y tienen poder, la comunidad más amplia de Oriente está en Irán... Y en Palestina siempre han convivido las tres religiones. El sionismo, siendo un movimiento laico, utiliza la religión y los lemas de la tierra prometida, pero hay miles de judíos en contra de lo que hace Israel. Nosotros no podemos caer en eso. Yo mismo soy de Belén donde conviven cristianos y musulmanes, incluso en Gaza han bombardeado iglesias. En Palestina la excusa religiosa no funciona, hasta hay rabinos ancianos que te hablan de la convivencia que había, de la seguridad y la vecindad con la que vivían. Netanyahu y su gobierno usan la religión para, con el victimismo por el holocausto nazi, justificarse.

Ibrahim Abiat, en la entrevista de esta semana con este diario. / Pablo Ibáñez

¿Qué futuro ve a corto plazo?

Ahora mismo, el pueblo palestino está en un proceso de supervivencia, en todos los sentidos de la palabra, tanto a nivel individual como colectivo. La causa palestina no puede caer, tenemos que permanecer en pie y el mundo tiene que actuar. Ahora se va a celebrar la Asamblea General de la ONU (el próximo martes) y vamos a ver un mayor reconocimiento del Estado palestino, a pesar de que la extrema derecha sionista está dejando también Cisjordania en pedazos para impedir su viabilidad.

¿Y en el largo plazo? ¿Es viable recuperar la solución de los dos Estados?

Eso es lo que ofrece la comunidad internacional, lo que nos dio una entidad que es reconocida en todo el mundo. En 2012 entramos en la ONU, y desde entonces muchos países europeos han ido reconociéndonos, porque en Asia, África y Latinoamérica siempre han estado con la causa palestina. Pero es importante que el reconocimiento venga de Europa, que es la madre de Israel. Esperamos que se apliquen las resoluciones de la ONU que Israel nunca ha cumplido y que la comunidad internacional juegue el papel que le pertenece. Palestina es un estado bajo un régimen de ocupación. A ver si se dan cuenta y nos tratan como a Ucrania.

¿Le gustaría regresar algún día a una Palestina, su país, en paz?

Claro que sí, y no nos cabe duda de que llegará el día. Ahora no hay nada que llame al optimismo, pero no tenemos ninguna duda de que el pueblo palestino va a permanecer, su entidad nacional va a continuar y esta tempestad no va a servirles para llegar a sus objetivos reales. Los sionistas no lo van a conseguir.