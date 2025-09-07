La logística que mueve el mundo se estudia en ZLC

En un perfecto equilibrio entre contenidos analíticos y operativos y un buen número de herramientas de dirección, el Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) ofrece una educación indispensable para la gestión de la cadena de suministro, haciendo un gran énfasis en temas concretos como las finanzas, la estrategia, el liderazgo o la negociación, todo ello desde el punto de vista económico y la toma de decisiones.

Se trata de un máster «muy demandado» ya que, en palabras de su directora, Sara Sánchez, «cuenta con una empleabilidad muy alta». Consiste en una educación sumamente específica y «requerida por todas las empresas, que ven en sus plantillas una falta de expertos en logística con una alta formación».

Incide Sánchez también en la necesidad del MDSC en tiempos donde la inteligencia artificial irrumpe en todo tipo de sectores, ya que «más que nunca» se necesita aplicar «el razonamiento y pensamiento crítico». Por ello, el Máster en Dirección de Supply Chain va «más allá del aula» y cuenta con casos prácticos, juegos de simulación y exposición de ideas propias, además de charlas de expertos. «Está claro que los conocimientos técnicos son importantes, pero saber procesarlos, madurarlos y expresarlos, también lo es», resume la directora.

Equipo altamente cualificado

Entre los objetivos del MDSC se encuentran tales como conocer en profundidad los mecanismos de creación de valor de la cadena de suministro; entender las interacciones e impacto de las decisiones operativas en el resto de funciones de la empresa; descubrir el potencial de la colaboración con el resto de agentes de la cadena de suministro; y aprender a competir desde la innovación en los procesos.

Sara Sánchez, directora Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC). / ZLC

El máster cuenta con un claustro único compuesto por un profesorado internacional formado en las mejores universidades del mundo como MIT o Harvard, expertos de industria, doctores y profesores visitantes. Sánchez apuntilla que el «75% de los docentes proceden directamente de empresas», lo que permite vivir en el aula «una experiencia única y real» que proporciona a los alumnos «tratar con problemas del mundo actual. Gracias a este sistema, explica, los estudiantes «van a salir a trabajar conociendo, en gran medida, a lo que se van a enfrentar y van a saber abordar desafíos reales».

Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un centro de excelencia en investigación y formación especializado en logística y gestión de la cadena de suministro ubicado en Zaragoza. Fue creado en 2003 por el Gobierno de Aragón y está adscrito al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Zaragoza. ZLC fue el precursor de la creación de la red global MIT Scale.

El 18 de septiembre arranca la 25ª edición del Máster en Dirección de Supply Chain, una ocasión única para especializarte en una de las profesiones con mayor proyección. «Si quieres unirte a la próxima generación de líderes que hacen mover el mundo», como apuntan desde el centro, solicita más información en admisiones@zlc.edu.es o en www.zlc.edu.es.