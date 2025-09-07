Luchando contra el cáncer: "En muchas ocasiones es necesario dar espacio al llanto"

«A veces, no sé qué decirle» puede parecer una frase banal. Pero cobra un significado especial cuando la pronuncia una oncóloga zaragozana que trabaja en varios centros de la comunidad. En el fondo de esa duda esta la forma en la que abordar de la forma más humana posible las relaciones con los pacientes, permitiendo emociones que a veces parecen vetadas en los pasillos de los centros sanitarios. «Esta frase, que muchas y muchos hemos pensado al acompañar a una persona enferma de cáncer, refleja una inquietud profunda: ¿Cómo podemos estar verdaderamente presentes ante el sufrimiento humano?», indica la doctora Pilar Rivero.

La doctora señala que fue al leer Despertar la compasión, escrito por el profesor de Bioética Emilio García Sánchez, cuando se sintió «interpelada como médica, pero también como ser humano». Por eso explica que el libro «no es un libro de autoayuda ni un tratado espiritual: es una invitación clara y valiente a incorporar la compasión como herramienta terapéutica en nuestra práctica clínica diaria». Una realidad que también se aborda .....

La reivindicación del término provoca también debate en otras partes de la profesión. «En el discurso social contemporáneo, el término compasión arrastra una carga peyorativa, asociándose con lástima, sentimentalismo o debilidad; por ello, incluso en contextos clínicos, ha sido desplazada por palabras como empatía o humanidad. Sin embargo, la compasión alude a un compromiso activo ante el sufrimiento del otro, implica reconocerlo, conectar afectivamente con él y movilizarse responsablemente para aliviarlo», precisa Rivero. Para ella, esta triple dimensión (cognitiva, emocional y conductual) hace de la compasión «una virtud profundamente ética».

La realidad humana está presente en el día a día de los hospitales. «Como oncólogos, estamos expuestos diariamente a situaciones de altísima carga emocional: diagnósticos de impacto, decisiones difíciles, despedidas. En numerosas ocasiones nos protegemos con una distancia que creemos necesaria para no desbordarnos; sin embargo, un exceso de esa distancia puede generar barreras que son percibidas por el paciente, haciendo más doloroso todavía el proceso de la enfermedad», manifiesta.

Así, destaca que en una especialidad «donde el sufrimiento es multidimensional y con frecuencia inevitable» la compasión «no es un adorno moral, sino un imperativo profesional».

Además, Rivero, que forma parte del grupo de trabajo en Bioética de la Sociedad Española de Oncología Médica, destaca que incorporar la humanidad en la consulta tiene un impacto real. «Aunque no siempre sea posible medirla cuantitativamente, el paciente es capaz de reconocerla y echarla en falta cuando no la percibe», indica.

De este modo, «este sentimiento no solo humaniza la relación terapéutica y mejora la adherencia, sino que favorece la dignidad del paciente a lo largo de todo el proceso». Además, la especialista reconoce la práctica de la compasión también sirve para cuidar a los propios profesionales. «Diversos estudios señalan que quienes ejercen con una actitud compasiva presentan menor riesgo de burnout, quizá porque detener la mirada en quien sufre nos hace conscientes de nuestra propia finitud y dota de sentido más profundo a nuestro trabajo, siendo, como afirma Paul Gilbert, una forma de valentía que nos lleva a acercarnos al dolor cuando sería más fácil retirarse».

La oncóloga recuerda varios casos de pacientes jóvenes con enfermedad avanzada que, habiendo agotado la mayoría de las opciones terapéuticas, le preguntaron: «¿Y ahora qué hago?». Una situación sobre la que ha reflexionado al hilo de los últimos debates en la profesión. «En esos momentos, no supe responder con ciencia, pero sí supe quedarme a su lado, intentando escuchar, validar su miedo, su rabia, su tristeza; a raíz de esas situaciones entendí que no se trata de encontrar las palabras adecuadas, sino de sostener el silencio y el dolor sin huir de él por miedo a nuestro propio sufrimiento», señala.

«Corazón menos reactivo»

Esto le ha permitido abordar su práctica profesional con una mente «más abierta» y «un corazón menos reactivo». Un cambio que notan las propias personas diagnosticadas. «Desde entonces, presto más atención a los pequeños gestos que nacen de la compasión: mirar al paciente a los ojos sin interrupciones, dar espacio al llanto o compartir una pausa; porque, mientras nosotros vivimos muchas historias cada día, nuestros pacientes viven la suya. Por ello, intentemos que nuestra forma de cuidar no se vuelva automática, que el cansancio no nos robe humanidad», asegura.

Por eso reclama que este enfoque se aborde de forma directa en los diferentes espacios profesionales: desde los congresos profesionales, a las sesiones clínicas, así como en las propias conversaciones entre doctores en los pasillos hospitalarios. Un debate presente en la propia Sociedad Española de Oncología Médica que recogerá en su próximo número un artículo sobre el tema. «La compasión es una herramienta clínica que puede llegar a ser tan potente como cualquier fármaco», manifiesta. De hecho, «el vínculo compasivo no solo alivia el sufrimiento, sino que enriquece profundamente a quien cuida».

Para Rivero, «incorporar la compasión a nuestra práctica clínica no implica renunciar al rigor científico, sino aplicarlo con humanidad, recordando que la medicina es, en esencia, un acto profundamente humano donde el vínculo puede ser, por sí mismo, terapéutico».