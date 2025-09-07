Medios aéreos ubicados en Aragón colaboran en la extinción del incendio forestal Navarra

Continúan este domingo las labores para extinguir el incendio declarado el sábado por la tarde en una zona forestal de pinar y chopera en Santa Fe, en el término de Urraúl Alto (Navarra) en la que en las últimas horas han colaborado medios aéreos ubicados en Aragón, concretamente un avión coordinador proveniente de Zaragoza y un helicóptero medio proveniente de Plasencia del Monte (Huesca).

Los bulldozers que han trabajado durante la noche han acabado su cometido. De la misma manera, los bomberos que han trabajado durante la noche en el lugar están siendo relevados de manera progresiva desde las 8.00 horas, informan desde los servicios de emergencia de Navarra.

Las brigadas de bomberos entrantes, procedentes de los parques de Sangüesa, Tafalla y Cordovilla, ya se están distribuyendo por la zona. Como medios aéreos se movilizan por el momento los dos helicópteros del Gobierno de Navarra mientras que los dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con sede en Noáin se incorporarán a partir de las 10.00 horas.

El incendio se inició a las 14.19 horas del sábado en un campo cosechado sin empacar que se ha extendido a una zona forestal de pinar y chopera en Santa Fe, en el término de Urraúl Alto. A las 15.30 horas se activó la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) ante la previsión de que el incendio pueda "afectar gravemente a bienes forestales".

En las labores de extinción han participado los bomberos de Sangüesa, Corovilla y Navascués, dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), personal del Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral. Posteriormente, se sumaron dos aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja), la BRIF de Lubia (Soria) con dos helicópteros y personal para trabajar sobre el terreno, así como el avión coordinador llegado de Zaragoza y el helicóptero medio proveniente de Plasencia del Monte (Huesca).

Tras retirarse al caer el día y reducirse la visibilidad, ha permanecido durante la noche trabajando en el lugar cuatro brigadas de bomberos de los parques de Estella, Burguete y Tafalla, así como dos bulldozer del Guarderío de Medio Ambiente.