La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura

Muy poca gente conoce de verdad todos los rincones del Pirineo. La coordillera que separa Francia de España esconde paisajes extraordinarios que bien merecen una visita en cualquier estación del año. Septiembre es uno de los mejores meses para aventurarte a hacer una ruta en el Pirineo aragonés porque el clima suele acompañar en todo momento y algunas zonas ya van cogiendo su característico color otoñal.

Uno de los atractivos que atrae más senderistas al Pirineo son los ibones. Estos pequeños lagos de origen glaciar están repartidos a lo largo del norte de la provincia de Huesca y llegar hasta ellos no está al alcance de cualquier persona. Las rutas de acceso a los ibones suelen ser preciosas con paisajes únicos, pero también compuestas por senderos o pistas con gran desnivel.

Ibón de Bernatuara / TURISMO DE ARAGÓN

La revista National Geographic publicó este verano un reportaje sobre un valle "secreto" del Pirineo repleto de pozas y playas fluviales desde donde también parte una ruta senderista a un solitario ibón en la frontera entre Francia y España. El ibón de Bernatuara es uno de los más bellos del Pirineo, aunque su morfolofía abrupta no permite la presencia de vegetación.

La ruta para alcanzar el ibón de Bernatuara comienza en el parking de Bujaruelo junto al refugio de San Nicolás y tendrás que recorrer una distancia ida y vuelta de 12 kilómetros en aproximadamente cinco horas. Durante el recorrido lineal, observarás un paisaje más sobrecogedor con praderas alpinas a cada lado hasta llegar al lago de origen glaciar de aguas cristalinas y verdosas dominado por picos imponentes a 2.330 metros de altitud.

Valle de Otal / TURISMO DE ARAGÓN

Tal como afirman desde la página web del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, los valientes que quieran conocer de primera mano el ibón de Bernatuara deberán salvar un desnivel de 1.000 metros por lo que no es una excursión muy recomendada para niños o personas fuera de forma. Durante el camino hasta el ibón apreciarás ejemplos del paisaje creado por el hielo del valle de Otal. Además, en el collado de Bernatuara, que también da nombre al ibón, tiene lugar la renovación anual de un tratado de usos de pastos o facería vigente desde el siglo XIV. Este acuerdo permite a los vecinos del valle de Broto explotar en verano los pastos franceses del valle de Ossoueos según recuerda Turismo de Aragón.

Así es la ruta

La ruta comienza al atravesar el puente románico de Bujaruelo y a pocos pasos tendrás que coger la senda GR18 que indica el puerto de Bujaruelo. A partir de aquí comienza la subida con hasta 1.000 metros de desnivel. Al llegar al primer poste de alta tensión tendrás que desviarte de la senda que te lleva al puerto de Bujaruelo girando a la izquierda para ir hasta el ibón de Bernatuara.

Pasado este cruce de caminos atravesarás la regata que baja junto a un puente derruido y ya verás las piedras que te llevarán sin ningún tipo de duda hasta la cima del ibón de Bernatuara. Después de tres horas de camino llegarás a tu destino. Desde la web de Ordesa, recomiendan hacer esta excursión en primavera o verano ya que a finales de otoño y en invierno te encontrarás mucha nieve.