La primera semana de septiembre deja 14 rescates en el Pirineo y un montañero muerto

La primera semana de septiembre ha dejado un balance de 14 rescates en el Pirineo oscense efectuados por los especialistas de la Guardia Civil. Uno de ellos, del que ya informó el Instituto Armado tuvo un resultado fatal y fue el del pasado martes, cuando un montañero se precipitó al vacío mientras realizaban una actividad en el pico Gabietos, en el término municipal del Fanlo. El resto de actuaciones han sido por urgencias de carácter leve en casi todos los casos.

Así, después de un verano complicado debido a la masiva afluencia de turistas en la cordillera pirenaica, aunque con menos rescates que en 2024, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha comenzado el mes de septiembre con 14 intervenciones, siendo el pasado sábado el día que más se registraron, con cuatro en un solo día.

Ese día, los agentes tuvieron que asistir a un corredor que se había fracturado la muñeca en Canal Roya, a un motorista que se cayó y sufrió un politraumatismo, y a otro que también, tras una caída, se causó una fractura en el pie. No obstante, el más peligroso por sus circunstancias fue un rescate que tuvo lugar pasado el mediodía y en que se vieron involucrados un hombre y una mujer de 43 y 55 años procedentes de Tarragona. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 15.30 horas. Dos montañeros se habían quedado enriscados en una zona muy expuesta, cubierta por huelo y de difícil acceso mientras hacían alpinismo en el glaciar del Aneto, dentro del Parque Natural de Posets-Maladeta.

Ante esta situación activaron al GREIM y a la unidad aérea de Benasque. Tras sobrevolar la zona y localizar a los montañeros, estos fueron evacuados y trasladados en el helicóptero hasta el lugar en el que se encontraba el vehículo de los excursionistas, por lo que todo acabó en un susto, ya que no resultaron heridos siquiera a pesar de la peligrosidad de su situación. Este domingo, por su parte, la Guardia Civil solo tuvo que efectuar un rescate.