Retos para el nuevo curso escolar en Aragón: del uso de las pantallas a las faltas de respeto a los profesores

Ya casi se escucha el rodar de las mochilas, el vocerío de los niños, el chirrido de la tiza sobre la pizarra. Este lunes, 8 de septiembre, vuelven a las aulas de Aragónlos estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria, a los que se sumarán los de Bachillerato y Formación Profesional (FP) en los próximos unos días. Con su aterrizaje se dará paso al comienzo de un curso escolar que estará marcado por grandes retos, que van desde los más clásicos como la comprensión lectora o la mejora de las competencias de Pisa (Lectura y Matemáticas), a otros más nuevos. Los principales, explica Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, serán dos: el uso de los dispositivos digitales en las aulas y las faltas de respeto al profesorado.

El de las pantallas en las aulas es un debate ya recurrente en Aragón. Las primeras discordancias llegaron entre quienes rechazaban su uso en los centros y quienes apostaban por incorporar tablets, ordenadores y otros instrumentos digitales en la enseñanza. Pero la polémica ha trascendido y el debate está ahora en si prohibir cualquier tipo de uso o si regularlo para hacer de ellas una herramienta.

Es esta última medida por la que abogan desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. “Una cosa es limitar el uso de las pantallas por el abuso que hacemos de ellas todos en general, porque todos estamos muy enganchados, y otra es hacer como que no existen”, comparte Planas. En su opinión, es fundamental educar en lo digital. “Es importante, sobre todo cuando no se sabe distinguir entre los contenidos que son perjudiciales y los que no. Hay que madurar y enseñar en el colegio sobre esto para no caer en el phishing (ciberataque), en el ciberacoso…”, apunta.

Más, en un momento de boom tecnológico. “Tenemos que adaptarnos a la sociedad tecnológica, sobre todo en Aragón, donde tenemos ahora cantidad de empresas aterrizando sus centros de datos y cada vez se genera más empleo de este ámbito, pero si no preparamos a nuestros alumnos esto va a ser paradójico”, sostiene Planas.

Es también esta la postura que la asociación defenderá en las Cortes de Aragón el viernes 19 de septiembre, cuando se celebrará una comisión de expertos para tratar la limitación de las tecnologías en los centros. Pendientes de ella estarán también desde el Departamento de Educación, desde el que, conscientes del reto que suponen las pantallas en las aulas, han preparado un proyecto de orden con el que se especifica qué dispositivos digitales se podrán usar en función de la edad y la etapa educativa. Las medidas concretas se plantearán ahora al Consejo Escolar de Aragón para su aplicación en el curso 2026-2027.

Planas considera que el debate sobre lo digital se ha “distorsionado” y asegura que el problema del uso de las pantallas no está en las aulas, sino fuera de ellas. Por eso, defiende que limitar los dispositivos en todos los centros educativos “no tiene sentido”. “No estamos de acuerdo en limitar el uso a una hora, por ejemplo. Pedagógicamente es un error. Es absurdo porque la autonomía pedagógica de los centros y de los profesores queda por los suelos", afirma, y añade: "Otra cosa es racionalizar y que haya momentos online y otros offline, también fuera del horario escolar".

Planas recuerda que ya en 2023-2024 se restringió el uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante la jornada escolar. Con la orden, se limitaba el uso de los mismos en los colegios públicos durante la jornada escolar, que comprendía todos los periodos lectivos, los tiempos de recreo y los de actividades complementarias o extraescolares, a excepción de que la utilización de los mismos estuviera expresamente prevista en el proyecto educativo y tuviera fines didácticos y criterios pedagógicos. Entre las medidas correctoras se contemplaba retirarle el móvil al alumno.

“Antes de esta restricción (la orden de 2024) se les dejaba llevar el móvil encima, pero no podía sonar ni lo podían usar. ¿Qué pasaba? Que llegaba el recreo y hacían un uso abusivo y compulsivo”, recuerda para evidenciar la complejidad de gestionar el uso de las pantallas en las aulas.

Las faltas de respeto y el auge de los valores de la ultraderecha

De la mano de las pantallas llegan también otros desafíos educativos. Planas pone el acento sobre uno en concreto: las faltas de respeto al profesorado. “Nunca había visto a los niños usar un lenguaje tan soez como ahora. Hay indisciplina, conductas disruptivas y, por ejemplo, si una persona adulta que no es sus padres les llama la atención, no les importa”, expone.

Para él, una de las posibles causas es la sobreprotección familiar. “Se da incluso que el profesorado avise a los padres para alertar sobre alguna conducta del estudiante y hay un número de padres, no mayoritario pero sí significativo, que justifica lo que ha hecho su hijo. Para ellos, su hijo nunca agrede, nunca tiene una mala conducta, nunca nada…”, dice.

El psicopedagogo considera que esta irrespetuosidad puede ser también causa de la falta de docentes que sufre Aragónde un tiempo a esta parte. “Nunca antes había pasado que en especialidades como Lengua u Orientación faltaran tantos profesores”, comenta preocupado. Planas cuenta que hay quienes empiezan a ejercer la docencia pero la abandonan al poco tiempo por las condiciones. “Uno entra al aula y recibe faltas de respeto, comentarios racistas… El profesor trata de enseñar, pero a veces se ven muy expuestos porque los chavales están envalentonados y se encuentran con padres que les denuncian y una administración que tampoco apoya”, comparte, y afirma: “Son valores de la ultraderecha que se están imponiendo y que están haciendo mucho daño”.

Planas indica que este tipo de conductas predomina más en los niños que en las niñas, en un ambiente algo vandálico y machista. Lo ejemplifica: “Se ve a chicos que juegan el fútbol e imitan a los jugadores profesionales escupiendo o con palabrotas. A los que no les gusta el deporte así se les ridiculiza y se quedan asilados. Y se infravalora lo femenino y lo extranjero…”. “No es deporte saludable, sino de conductas gamberras, y es algo muy generalizado”, afirma.

Y esas conductas que se desarrollan fuera del horario lectivo también llegan a las aulas. Planas comparte que el acoso físico más "tradicional", entendido como el “matón de clase que pega a otros compañeros”, ha ido a menos, aunque no está extinguido. Lo que cada vez va a más es el acoso cibernético que, apunta, es “demoledor”.

Dos cuestiones -las pantallas y las faltas de respeto- que van de la mano y que, aunque trascienden lo educativo, tienen parte de su base en las aulas. Por eso, porque son condutas que “lejos de corregirse, van a peor”, son los dos grandes retos. Y se deben abordar desde ya.