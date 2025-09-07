Tarazona celebra el premio de 65 millones del Euromillones: “La emoción es tremenda. Es una cantidad para echarse a temblar”

La emoción es “tremenda”, dice Ángel Marqueta. Es el propietario de la Administración de Loterías Marqueta, que se ubica en la calle Fueros de Aragón de Tarazona (Zaragoza), y que ha tenido el “honor” de vender un boleto de Euromillones por el que su dueño percibirá más de 65 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, 5 de septiembre. “Vender un premio así y tener el honor de que caiga en la Administración es una ilusión enorme”, comparte Ángel, que continúa con las sensaciones a flor de piel.

Fue el viernes por la noche cuando Ángel recibió esta buena noticia. “La gente ya desde primer momento mandándome mensajes, que casi me salía humo del móvil”, recuerda entre risas. El propietario de la Administración de Loterías Marqueta explica que “los apostantes muchas veces tienen la idea de que el Euromillón solo cae en Reino Unido, en Francia, etc.”. “Pero en España también cae algunas veces”, dice ilusionado, y subraya: “Dar un premio de este calibre es increíble porque son muchos millones”.

Lo que todavía no se conoce, ni creen que se pueda conocer, es quién ha sido el afortunado. “Ayer (sábado) los vecinos lanzaban tres o cuatro nombres, que eran los que más se repetían, pero yo estuve hablando con dos de ellos y nada más lejos de la realidad”, señala Ángel, que comparte que la sensación de estos ‘sospechosos’ era más bien la contraria. “Estaban casi hasta hartos, porque a e los no les había caído nada y claro tampoco es agradable…”, desliza.

Ángel se ha puesto en contacto con el delegado de las Administración de Loterías en Zaragoza para ver si era posible conocer algún detalle más sobre el boleto ganador, como si había sido un boleto sellado aleatoriamente, es decir, con una combinación aleatoria, o si había sido un apostante que juega semanalmente con la misma combinación. Pero prima la intimidad del apostante. “Es que 65 millones es para echarse a temblar. Quien los tenga estará con el secreto super bien guardado”, apunta.

La ilusión sigue en el cuerpo del propietario porque esta buena noticia se suma porque, además, el pasado mes repartió el segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 21 de agosto, que son 6.000 euros. “Es mucha emoción, y esa cantidad es algo llevadera”, comparte entre risas.