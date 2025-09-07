Vall Companys, mejora continua desde la voz de sus trabajadores

En Aragón, el sector cárnico es uno de los grandes motores económicos. La comunidad lidera la producción de porcino en España —primer país europeo en el sector—y concentra un tejido industrial que da empleo directo e indirecto a miles de familias.

Empresas como el Grupo Vall Companys, con fuerte presencia en la comunidad a través de plantas como Cárnicas Cinco Villas, son clave para entender esta fortaleza. Su actividad no solo aporta competitividad al territorio, sino que también impulsa innovación y desarrollo social en un entorno industrial que tradicionalmente ha sido exigente y muy competitivo.

En este contexto, hablar de innovación ya no se limita a nuevas instalaciones o procesos automatizados. Cada vez cobra más importancia la manera en la que se gestionan los equipos humanos. Y Vall Companys lo ha entendido bien: lleva varios años consolidando una cultura donde el trabajador ocupa el centro de la estrategia, implicando a todos los roles por igual y construyendo un entorno donde cada idea puede sumar.

Desde el Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas se han puesto en marcha iniciativas que persiguen no solo mejorar la productividad, sino también abrir espacios para la creatividad, la comunicación fluida y una participación transversal. Estas medidas se implementaron de forma pionera en la planta de Cárnicas Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, y tras el éxito alcanzado allí se han comenzado a extender progresivamente a otras plantas industriales del grupo, consolidando un modelo que busca hacer partícipes a todos los equipos del proceso de mejora continua.

Daniel Muñoz: "Ahora se da la oportunidad de exponer nuestras ideas y se nos involucra"

Daniel Muñoz. / Vall Companys

Daniel Muñoz conoce bien esta transformación. Entró hace 12 años en Cárnicas Cinco Villas como peón de mantenimiento y hoy es responsable de mantenimiento de la sala de despiece. Para él, el cambio cultural impulsado en los últimos años ha sido decisivo: «Ahora se da la oportunidad a todos los trabajadores de exponer sus ideas, se les involucra y fideliza si han tenido una buena propuesta».

Un sistema de reuniones periódicas y encuestas anónimas ha abierto canales de comunicación antes inexistentes. «Trabajar en mejora continua permite que los trabajadores sean los que proponen las mejoras; esto hace crecer mucho al personal y motiva. Queda camino, porque los cambios cuestan, pero es una nueva forma de trabajar que merece la pena», reconoce.

Beatriz Lasierra: "Cuando una empresa tan grande cuenta con tu opinión, motiva mucho"

Beatriz Lasierra. / Vall Companys

Esa sensación de estar implicados también la comparte Beatriz Lasierra, que lleva ocho años en la empresa. Comenzó con unas prácticas y hoy coordina la documentación para auditorías y clientes desde el área de seguridad alimentaria y calidad. En su experiencia, el papel del departamento de Desarrollo y Gestión de Personas ha sido clave para reforzar la confianza y la motivación.

«Cuando una empresa tan grande cuenta contigo y con tu opinión, motiva mucho», asegura. Además, destaca la colaboración entre áreas: «En las reuniones de producción a veces también vamos los trabajadores de calidad para trabajar conjuntamente. He aprendido muchísimo a lo largo de estos años y sigo aprendiendo. Cuando entré éramos 7 en calidad y ahora somos 14».

Un reconocimiento que habla por sí mismo

Este compromiso centrado en las personas no es solo una intención: el Grupo Vall Companys ha sido reconocido como Top Employer por quinto año consecutivo, una distinción internacional que evalúa y certifica a las organizaciones que ofrecen las mejores condiciones laborales. El programa, presente en más de 120 países, analiza aspectos como la estrategia de talento, el plan de carrera, la gestión del desempeño, el desarrollo de liderazgo, la digitalización, la cultura inclusiva o el bienestar integral de los equipos.

En el caso de Vall Companys, el sello pone en valor iniciativas como el programa Empresa Saludable, que apuesta por el bienestar físico y emocional de la plantilla; la oferta de formación continua a través del Campus de Formación y el Campus Smart Farm, con más de 140 recursos disponibles; y la consolidación de políticas de diversidad e igualdad que fomentan un entorno respetuoso y abierto a la creatividad. También destaca su avance en digitalización de procesos y en la creación de herramientas que facilitan la comunicación interna y el feedback constante. Para una compañía de gran tamaño, mantener este reconocimiento cinco años seguidos supone un aval de consistencia y un mensaje claro al sector: la excelencia industrial solo es posible si se pone a las personas en el centro.

Un cambio de paradigma en la industria

Lo que se está viviendo en el Grupo Vall Companys va más allá de la implementación de políticas: es un cambio de paradigma en un sector donde, históricamente, el foco ha estado puesto en los procesos y no tanto en los equipos humanos. Hoy, la empresa demuestra que la sostenibilidad y la excelencia operativa a largo plazo dependen de contar con profesionales motivados, escuchados y creativos.

Porque, como reflejan quienes viven el día a día, en Vall Companys todas las ideas suman, todos los roles cuentan y el futuro de la industria se construye con la implicación de cada trabajador.