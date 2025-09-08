La AEMET activa la alerta roja por lluvias en Tarragona: así afectará el temporal a Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado esta mañana el aviso rojo por lluvias intensas, de hasta 90l/m2 en 1 h, en la provincia de Tarragona. Lo que hace que sean posibles las crecidas en barrancos y cauces menores de las zonas donde se registren las lluvias más intensas.

Ayer, la AEMET envió una nota informativa según la cual una “vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares entre hoy domingo y el miércoles por la mañana, originando una creciente inestabilidad en el área Mediterránea, principalmente durante el lunes 8 y el martes 9 (…) La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensos, en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares”.

Con respecto a la cuenca del Ebro, según la AEMET, “el lunes 8, los chubascos y tormentas afectarán, a partir del mediodía, a amplias zonas del tercio oriental, con intensidad fuerte o muy fuerte (30 l/m2 en 1 h) y acumulaciones de 60-80 l/m2 en 12h”. Si bien, esta mañana ha activado el aviso rojo en el litoral y prelitoral sur de Tarragona (90 l/m2 en 1 h), a partir de las 15h. Asimismo, “el martes 9, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental”.

Asimismo, el pronóstico de la AEMET señala con aviso naranja por lluvias muy intensas en la Cuenca del Ebro, el Pirineo de Huesca y Lleida; la zona oriental de Zaragoza y Teruel, y la provincia de Castellón, el lunes 8 de septiembre. Lo que hace que sean posibles las crecidas en barrancos y cauces menores de las zonas donde se registren las lluvias más intensas.

Seguir las recomendaciones de Protección Civil

Como recuerda la AEMET, “La incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas”.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.