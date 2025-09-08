Aragón necesitaría más de 10.000 viviendas para satisfacer la demanda actual

El déficit de viviendas sobre la demanda, es decir, la diferencia entre los pisos que están proyectados o recién construidos y las necesidades del mercado, es uno de los factores determinantes para explicar el alza de los precios, que se sitúa en un 39% a nivel nacional. Así se desgrana en el último informe inmobiliario de CaixaBank, presentado esta pasada semana, que calcula que en España hacen falta entre 515.000 y 765.000 viviendas para equilibrar la oferta con la demanda. En el caso aragonés, la situación tampoco es halagüeña, con un déficit acumulado de entre 9.600 y 10.800 hogares para llegar a ese ansiado equilibrio.

Zaragoza lidera el ranquin por provincias. En relación a los hogares existentes y los visados (es decir, los pisos proyectados que aún no han empezado a construirse) hablarían de una carencia de 6.447 hogares, que representan un 1,6% del parque de viviendas principales (de primer uso). Una cifra que crece si se analiza la diferencia entre el número de hogares y los que acaban de ser construidos hasta los 6.958, un 1,7% del parque, y más aún si se toma como referencia las viviendas que ya están terminadas y destinadas a ser primera residencia. En este caso, el déficit estaría en 7.307 pisos, un 1,8%. Mientras, con esas mismas oscilaciones, en Huesca la carencia estaría ubicada entre los 2.175 y los 2.619 hogares, y en Teruel entre los 1.036 y los 872.

Estos números, eso sí, todavía permanecen por debajo de la media nacional, donde la falta de pisos para satisfacer la demanda es igual a un porcentaje que va desde el 3% hasta el 4% del parque de viviendas principales en España. Aunque donde verdaderamente sale mal parada la comundiad aragonesa es en la brecha entre el ratio de accesibilidad a la vivienda y la tendencia que esta ha tenido históricamente. En ese punto, Aragón es la cuarta comunidad en la que más difícil es comprar un piso en relación a sus niveles históricos, solo superada por Baleares, Madrid y Navarra. En concreto, según los datos de CaixaBank la vivienda es un 15% menos accesible de lo habitual.

Menor encarecimiento

Aunque no todos los indicadores dejan mal parada a la comunidad aragonesa. Pese a que es cierto que la accesibilidad para sus ciudadanos es peor que en otros lugares, el encarecimiento de los precios se ve contenido, según destaca el informe, por tener una "menor presión residencial", un mayor envejecimiento y ser, además, "menos atractiva para los inversores", situación idéntica a la que se da en las dos Castillas y en Extremadura.

En relación al último punto, el de los inversores, CaixaBank destaca que, en 2019, el comprador alemán era el principal en Aragón, tendencia que se ha revertido, ya que esa primera posición la ocupa ahora el inversor francés, que tiene un peso del 20% en la compraventa de vivienda libre.

Las comunidades que soportan una tendencia alcista más pronunciada son Madrid y Cataluña, debnido a la alta demanda residencial y a la mayor presión sobre el suelo disponible. En un punto intermedio se encontrarían Andalucía, Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia, donde el factor determinante es la mayor atracción del "turismo internacional".

Por debajo de 2007

Por otra parte, Aragón todavía no ha alcanzado los picos máximos en los precios de la vivienda, aquellos que vivió en 2007 en la que fue la previa del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y eso que la demanda si que comienza a asimilarse a la de entonces y que, a nivel nacional, el valor nominal de la vivienda ya está por encima. De hecho, CaixaBank alerta, en base a los últimos informes del Banco de España y del Banco Central Europeo, de que comienza a haber signos de "sobrevaloración" en los costes, pero detecta "diferencias importantes" respecto a la situación vivida entre 2008 y 2013.

En la comunidad aragonesa, los datos del primer trimestre reflejan que el valor nominal (es decir, el precio tal cual) solo supera al de 2007 en vivienda nueva, que ahora cuesta un 10% más. Aunque su valor real (teniendo en cuenta variables como la inflación) todavía está un 19% por debajo. Respecto a la usada, el valor nominal está un 8,5% por debajo y el real un 35,2%. De media, el valor nominal de la vivienda en Aragón está un 8,8% por debajo de los picos de 2007 y el real es inferior en un 35,5%. En España, en cambio, el precio nominal ya está un 12,9% por encima y el real todavía está un 20,1% por debajo. Con todo, el valor real de la vivienda nueva a nivel nacional ya está un 7,3% más caro que antes de la crisis.