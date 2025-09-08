China golpea con los aranceles a mil contenedores con porcino aragonés y el sector paraliza los nuevos envíos

Unos mil contenedores cargados con piezas de porcino aragonés que viajan ahora vía marítima hacia China se verán golpeados por los aranceles del 20% impuestos por el Gobierno de Pekín a los productos cárnicos españoles como respuesta a las tasas de la Unión Europea a los coches eléctricos fabricados en el gigante asiático. La imposición de los nuevos gravámenes, que se suman a las tasas del 12% ya existentes, fueron anunciados el pasado viernes y tienen un carácter todavía provisional, pero la incertidumbre en el nuevo escenario comercial ha llevado a las principales empresas a paralizar los nuevos envíos hasta que se esclarezcan los entresijos de la decisión de China.

Entre otras cuestiones, las empresas que quieran seguir exportando al gigante asiático deberán depositar una cuantiosa fianza, aunque desde el sector reconocen que no saben todavía cómo afrontar el trámite. Los aranceles impuestos al cerdo español son los más bajos que el Gobierno de Xi Jinping aplicará a los Veintisiete, dado que en algunos países alcanzarán el 62,4%, pero el peso relativo que el subsector tiene en la economía aragonesa ha activado las alarmas. La comunidad exportó a China productos cárnicos por valor de 331 millones de euros en 2024, lo que supone más del 69% del total del total de mercancías vendidas al gigante asiático por parte de las empresas aragonesas, si bien hace un lustro el negocio se disparaba hasta los mil millones.

Por ello, el Gobierno de Jorge Azcón ha celebrado este lunes una reunión con las patronal del sector porcino Interporc y Anprogapor, y las grandes compañías cárnicas que operan en la comunidad y exportan a China: Grupo Costa, Grupo Jorge, Litera Meat (premiada por su colaboración con aranceles del 15,6% en lugar del 20%), Vall Companys y Fribin. Del encuentro se extrae una conclusión: todavía hay tiempo para revertir la situación y negociar un alto el fuego en esta guerra arancelaria entre Bruselas y Pekín, que se suma a la política proteccionista de la Adsministración Trump en Estados Unidos.

"El porcino español es un socio de confianza para China y es capaz de proporcionar un producto de calidad y de superar crisis importantes como la de la covid", ha dicho Alberto Herranz, director general de Interporc, que ha apuntado que el mercado chino representa el 20% de las exportaciones españolas de porcino, lo que convierte a España en el principal proveedor. Sin embargo, Herranz ha referido que el sector ha hecho los deberes y ha sabido diversificarse en los últimos años después de la caída exportador desde el covid. "Toca ponerse a trabajar" para demostrar que el sector "tiene juego de caderas" para minimizar el impacto, ha concluido el director general de la patronal.

La DGA pide a Sánchez y Planas que negocie los gravámenes

Como apenas han transcurrido cuatro días desde el anuncio del ministerio de Comercio chino, el impacto real de los araceles es una cuestión que se someterá a estudio en las próximas semanas. Aún así, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado que solicitarán en las próximas horas al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, que incluyan los gravámenes al porcino aragonés “de forma prioritaria en su agenda con China”. Del mismo modo, Vaquero, que ha comparecido junto al titular aragonés de Agricultura y Ganadería, Javier Rincón, ha reclamado que en esa bilateral se reconozca que en España no se dan prácticas de dumping (vender a pérdidas).

Vaquero ha destacado que Aragón cuenta con más de 4.600 explotaciones porcinas y un importante tejido vinculado a la transformación, transporte y comercialización y ha insistido en que los aranceles son provisionales. "Ese hecho abre la oportunidad de negociarlos dentro del proceso de calificación e investigación para determinar si hay dumping", ha señalado la vicepresidenta. "Hay margen para negociar", ha concluido.

En el ámbito nacional, España exportó a China 7.467 millones de euros, de los que 2.410,6 millones (14,81 %) correspondieron al porcino, mientras que la Unión Europea registró 209.700,98 millones de euros en exportaciones totales, de ellos 2.300,19 millones de porcino (1,10 %). Datos que, como han puesto de manifiesto desde Interporc, reflejan la elevada dependencia de Aragón de este mercado en comparación con el conjunto de España y de la UE.