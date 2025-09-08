Arranca el curso escolar en Aragón: “Estaba súper bien en casa, no quería volver al cole”
Miles de alumnos se incorporan a las aulas aragonesas este lunes, y en el CPI Ana María Navales lo hacen con la ilusión estrenar aulas después de estar “mogollón de años en barracones”
Vuelta al cole. El curso ha arrancado este lunes en Aragón con la incorporación de miles de alumnos Infantil, Primaria y Secundaria a las aulas. Y en el CPI Ana María Navales, en Arcosur, lo han hecho con la ilusión de estrenar por fin las aulas de 1º, 2º y 3º de Primaria. “Tengo muchas ganas de ver cómo es el cole nuevo, porque como hemos estado mogollón de años en barracones porque el cole no estaba terminado, tengo muchas ganas”, dice Lola, que este septiembre empieza 3º de Primaria.
Quien no tiene tantas ganas es Adrián, que este lunes por la mañana se dirigía a clase porque “ya toca”. “Estaba súper bien en casa, no quería volver al cole. Si no fuera por mis amigos…”, cuenta con la mochila a cuestas.
Los más pequeños se saludan entre ellos y, con la incertidumbre del primer día, se juntan para entrar a las clases del Ana María Navales y contarse sus vacaciones de verano. “Tengo muchos nervios”, expresa Naia, que empieza 1º de Primaria. Su hermana Noe también tiene las mismas sensaciones. Pero también tienen muchas ganas. “Yo ya me estaba aburriendo del verano”, cuenta entre risas la más pequeña.
