“Ha caído la de Dios”: una fuerte tormenta de agua, viento y granizo vuelve a sacudir a La Litera
Binéfar ha sido el epicentro del temporal, que ha inundado bajos y ha provocado la caída de árboles
Binéfar volvió a revivir este lunes por la noche el temor a las tormentas súbitas que ya castigaron a varias localidades de la comarca de La Litera hace apenas una semana. Pasadas las 21.00 horas, un frente descargó con intensidad en la población, dejando rachas de viento que los vecinos describen “como un tornado”, acompañadas de abundante agua y granizo.
“El cielo se ha puesto negro y en apenas diez o quince minutos ha caído la de Dios. Agua, viento tornado y bastante piedra”, relataba un vecino a este diario, aún con la tormenta reciente.
En apenas 15 minutos, las precipitaciones inundaron algunos bajos de viviendas y comercios, se registraron árboles caídos y se acumuló granizo en distintas zonas del casco urbano.
Por el momento, se desconoce el alcance exacto de los daños, aunque se teme que también haya afectación en cultivos de la zona. “Ha caído granizo pero no sé el alcance todavía”, apuntaba otra vecina de la zona que fue testigo del fenómeno.
La tormenta se suma a la registrada la semana pasada en la misma comarca, que ya dejó importantes desperfectos en viviendas, explotaciones agrícolas y caminos rurales. La reiteración de estos episodios en tan poco tiempo mantiene la alerta entre los habitantes de Binéfar y su entorno, acostumbrados a ver cómo en apenas unos minutos la calma del verano se transforma en violencia meteorológica.
- Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
- Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil
- Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
- China impone aranceles del 20% al porcino aragonés, pero premia a una empresa de Huesca
- Sanidad aprueba el nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza
- Así quedarían las elecciones en Zaragoza si se celebrasen mañana