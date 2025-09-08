Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Ha caído la de Dios”: una fuerte tormenta de agua, viento y granizo vuelve a sacudir a La Litera

Binéfar ha sido el epicentro del temporal, que ha inundado bajos y ha provocado la caída de árboles

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Binéfar volvió a revivir este lunes por la noche el temor a las tormentas súbitas que ya castigaron a varias localidades de la comarca de La Litera hace apenas una semana. Pasadas las 21.00 horas, un frente descargó con intensidad en la población, dejando rachas de viento que los vecinos describen “como un tornado”, acompañadas de abundante agua y granizo.

“El cielo se ha puesto negro y en apenas diez o quince minutos ha caído la de Dios. Agua, viento tornado y bastante piedra”, relataba un vecino a este diario, aún con la tormenta reciente. 

En apenas 15 minutos, las precipitaciones inundaron algunos bajos de viviendas y comercios, se registraron árboles caídos y se acumuló granizo en distintas zonas del casco urbano.

Por el momento, se desconoce el alcance exacto de los daños, aunque se teme que también haya afectación en cultivos de la zona. “Ha caído granizo pero no sé el alcance todavía”, apuntaba otra vecina de la zona que fue testigo del fenómeno.

La tormenta se suma a la registrada la semana pasada en la misma comarca, que ya dejó importantes desperfectos en viviendas, explotaciones agrícolas y caminos rurales. La reiteración de estos episodios en tan poco tiempo mantiene la alerta entre los habitantes de Binéfar y su entorno, acostumbrados a ver cómo en apenas unos minutos la calma del verano se transforma en violencia meteorológica.

