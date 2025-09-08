China rebaja al 15,6% los aranceles al cerdo de la aragonesa Litera Meat

Buenas noticias para la aragonesa Litera Meat. La empresa, referencia en el sector porcino a nivel nacional, ha salido "reforzada", en palabras de la propia firma, de la reciente investigación antidumping llevada a cabo por autoridades chinas para conocer más sobre la exportación de cerdo y subproductos cárcnicos desde Aragón hasta el gigante asiático. Como resultado, los aranceles impuestos a Litera Meat caen hasta el 15,6%, frente al 20% que grava al resto de firmas españolas.

Litera Meat, con sede en Binéfar, fue una de las empresas seleccionadas por China para llevar a cabo esta investigación. El Ministerio de Comercio del país asiático también estudió a Danis Crown (Dinamarca) y Vion (Holanda) por su volumen de exportación y tener una mayor representación sobre la totalidad de las exportaciones de productos cárnicos de porcino procedentes de Europa a la República Popular China.

"Litera Meat ha representado al sector porcino español con ejemplaridad y transparencia, mostrando total colaboración con todos los agentes implicados en este proceso, iniciado el pasado mes de julio de 2024", defienden desde la entidad aragonesa.

La empresa oscense considera que sale "reforzada" con esa reducción de los aranceles hasta el 15,6%, "lo que implica a 4,4 puntos por debajo del estipulado al resto de las compañías cárnicas de España que se establece en el 20%". La diferencia con las otras empresas investigadas en Europa es notable, ya que Danish Crown está siendo castigado con un 31,3% de aranceles y un 32,7% a la holandesa Vion.

"El resultado de la investigación antidumping es reflejo del compromiso de Litera Meat con el sector porcino y de la responsabilidad profesional y ejemplar con la que se ha tratado todo este proceso", afirman desde la propia empresa aragonesa, que defiende "la implicación, profesionalidad y responsabilidad del equipo de trabajo" en esta actuación.

Lamentan desde Litera Meat que la conclusión, "positiva", tiene lugar en un contexto complicado de relaciones comerciales con China: "Hay que tener en cuenta que este resultado supone una pérdida de margen entre 8 y 10€ por cerdo vivo, así como la imposibilidad de exportar ciertos subproductos a China que serán determinados como productos Sandach".