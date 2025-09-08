El consumo eléctrico se dispara en Aragón en pleno 'boom' de los centros de datos

La evolución del consumo de la electricidad es considerado un indicador de primer orden de lo que pasa en una economía. Hasta hace pocos años, subía en los periodos expansivos y bajaba cuando venía mal dadas, pero esta regla general se ha desvirtuado parcialmente de un tiempo a esta parte al entrar en juego otros factores vinculados a la transición energética, como el impulso de la eficiencia o la explosión de los sistemas de autoconsumo. Eso explica que la demanda eléctrica de Aragón se haya mantenido a la baja o repuntado levemente en los últimos años a pesar de la pujanza de la comunidad, reflejada en un robusto crecimiento de PIB. Sin embargo, algo ha cambiado en el arranque de 2025, que ha roto con la atonía que se venía registrando, lo cual podría estar vinculado al despliegue de los centros de datos.

En 2020, la crisis socioeconómica vinculada a la pandemia hundió el consumo de luz un 6,4% en la comunidad autónoma, hasta 10.114 gigavatios hora (GWh), una caída que se recuperó en parte en 2021, con un alza del 3,5%, hasta 10.463 GWh, según los datos de Red Eléctrica. El suministro de este recurso básico volvió a retroceder en los dos años siguientes, con un descenso acumulado del 7,4% (-2,4% en 2022 y -5% en 2023), hasta 9.701 GWh, algo inédito en la serie histórica.

El indicador se situó entonces en su nivel más bajo de las últimas dos décadas. El fenómeno tenía su explicación. La principal de ellas deriva de los precios de la luz que se produjo en ese periodo, cuando se alcanzaron cotas récord como consecuencia de la crisis energética desatada por la invasión de Ucrania por Rusia. La carestía de este bien esencial puso en apuros a numerosos negocios, sobre todo en la industria, al tiempo que achicó los bolsillos de las familias.

Repunte del consumo desde 2024

La demanda de luz recuperó la senda del crecimiento en 2024, con una alza del 2,6%, pero el volumen de la energía eléctrica consumida en Aragón siguió por debajo de la barrera de los 10.000 GWh –en concreto, en 9.955–. La tendencia alcista se ha acelerado en el primer cuatrimestre de 2025, con un ritmo de crecimiento que duplica el registrado a lo largo del año anterior. El balance de Red Eléctrica entre enero y abril muestra una repunte del 7%, hasta 3.605 GWh.

Se trata del mayor crecimiento del consumo que se registra en todas las comunidades, con gran distancia del resto. Tras Aragón, los mayores ascensos aparecen Cantabria (3,8%), Andalucía (3,4%), Asturias (2,7%) y Baleares (2,1%).

Evolución en España

Tras los notables repuntes del 5,1% en junio y del 1,5% en julio, la demanda eléctrica en España supera los 148.500 GWh en los siete primeros meses de 2025, un 2,7% más que en el mismo periodo del pasado año, según los últimos datos publicados por Red Eléctrica, que descuentan ya los efectos de laboralidad y las temperaturas, muy altas desde el arranque del verano.

En el resto de comunidades autónomas, la inmensa mayoría registran incrementos de la demanda eléctrica siguiendo la tendencia general, salvo cuatro (País Vasco, Galicia, Canarias y La Rioja).