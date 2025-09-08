El cronograma del MNAC para el regreso de las pinturas de Sijena a Aragón duplica en tiempo al de la DGA

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) considera que la operación para el regreso de las pinturas murales de Sijena a Aragón puede durar hasta un año y medio. Eso se desprende del cronograma entregado este lunes a la Justicia. Una acción acompañada de un recurso de oposición a la sentencia que obliga al museo a devolver las piezas en siete meses (el plazo ofrecido por la DGA) y a varios informes que insisten en "la fragilidad" de las pinturas.

El cronograma, que firman el director del MNAC, Pepe Serra, y Carme Ramells, jefa del área de Restauración y Conservación Preventiva del museo catalán, distingue hasta siete fases diferentes de actuación. La duración estimada de los trabajos, según la institución catalana, es de 64 semanas (un año y tres meses), aunque advierten de que "la alta complejidad de la operación" contempla que las actuaciones se dilaten un 15% del tiempo. Por ello, desde el MNAC se advierte de que sería "razonable" añadir otras doce semanas, hasta las 76 semanas que suponen un año y medio.

La primera de las fases que presenta el MNAC son los estudios previos de los bienes y su entorno. "Esta fase se encuentra ya prácticamente finalizada", admiten Serra y Ramells, que sí piden "tres semanas adicionales" para completar este proceso. Una de las acciones vistas en esta primera fase es "la evaluación del entorno de destino", por lo que desde el MNAC se requiere "el acceso al Monasterio de Sijena por parte de los técnicos correspondientes". Piden a través de ese escrito la correspondiente autorización judicial para llevar a cabo ese paso.

La segunda fase sería la evaluación de los riesgos, para lo que el MNAC estima un plazo de seis semanas. El mismo tiempo se considera necesario para "la evaluación metodológica". Otras dos semanas más serían necesarias, según argumenta el museo catalán, para redactar el proyecto técnico con el que se llevaría a cabo el traslado. De ahí se pasaría a las aprobaciones administrativas de las tres instituciones implicadas, como son el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña. Un paso que se dilataría dos semanas y respondería a "la consideración de las pinturas murales como Bien de Interés Cultural".

Los dos últimos pasos son los más extensos. En primer lugar, la licitación de los contratos para llevar a cabo los servicios que hagan posible el regreso de las piezas a Aragón. Hasta 16 semanas calcula el MNAC que puede durar este proceso. El último paso es la ejecución del proyecto, que duraría hasta 29 semanas.

El cronograma presentado por el museo catalán insiste en que la dilatación en el tiempo se refiere "únicamente" a las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena. Esas piezas son las que se encuentran en una situación de mayor fragilidad y, a la vez, las que tienen un mayor valor patrimonial. Las denominadas "pinturas profanas", las ocho incluidas en este pleito judicial, quedan fuera de este cronograma. Sobre ellas, el MNAC asegura que "pretende cumplir de manera inmediata la setencia condenatoria en lo que se refiere a las pinturas profanas" y seguir con los plazos y procedimientos "habituales".