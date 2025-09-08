El debate sobre el estado de la comunidad se celebrará a finales de septiembre

El debate sobre el estado de la comunidad tendrá lugar la última semana de septiembre. El Gobierno de Aragón registró ayer en las Cortes autonómicas la petición para llevar a cabo el cónclave parlamentario los próximos 24 y 25 de septiembre. El plato fuerte en La Aljafería llegará en la segunda semana con pleno del curso político, después de una primera sesión de tanteo que tendrá lugar esta semana, con el reinicio de los plenos autonómicos.

El Ejecutivo de Jorge Azcón plantea así que el debate sobre el estado de la comunidad tenga lugar con las dos principales incógnitas del final de año sin resolver. Ni el techo de gasto ni los presupuestos de 2026 han iniciado su trámite en el Parlamento autonómico. Azcón prefiere llegar al «examen» de la oposición antes de saber si cuenta con el apoyo para sacar adelante los dos instrumentos que marcan el desarrollo económico del Gobierno.

Sobre el primero, el techo de gasto, no parece haber muchas dudas. Más cuestión de tiempo que de sí o no, la DGA logrará sacar adelante el límite de gasto del Ejecutivo autonómico para el próximo ejercicio si lo lleva finalmente a las Cortes de Aragón. Un instrumento siempre expansivo, paso indispensable para comenzar a confeccionar los presupuestos de la comunidad para el año 2026.

Las cuentas autonómicas, que el presidente está convencido de presentar, no obtendrán la luz verde del Parlamento autonómico de una manera tan sencilla como el techo de gasto. Precisamente el verde de Vox, aliado preferente del PP de Azcón, es lo que hará más o menos difícil que la DGA no tenga que prorrogar de nuevo las cuentas. El Ejecutivo aragonés ya tuvo que ir a la prórroga presupuestaria para el ejercicio de 2025, después de la salida de Vox del Pignatelli y la posterior crisis de relación entre el PP y la ultraderecha, que insistió en la política migratoria como punto clave para apoyar unas nuevas cuentas.

Al nuevo ejercicio político se llega de una manera similar: Vox aprieta cada vez más en la cuestión migratoria, con un discurso más radical, y el PP, a nivel nacional y en boca de algunos barones, lo abraza. Azcón insiste en marcar distancias y niega que el Gobierno de Aragón vaya a «desobedecer la ley», algo que Vox solicita al pedir que no se acoja a más menores migrantes.

El presidente aragonés, en la reciente Escuela de Verano celebrada por su partido en Tarazona, avanzó que las nuevas cuentas contemplarán subidas presupuestarias en sanidad, educación y servicios sociales, a la vez que «apostarán» por la vivienda. También dejó un aviso a la ultraderecha: «Si ese presupuesto no se aprueba, alguien va a tener que explicar los intereses que defiende». El papel que asume el popular, según destacó en Tarazona, es el de aportar «soluciones» y pensar «en los aragoneses y no en intereses políticos».

El director general de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Lafuente, fue el encargado ayer de presentar a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, la propuesta del Gobierno de Aragón para celebrar el debate de política general sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón los días 24 y 25 de septiembre.

Las fechas de esta solicitud, tramitada conforme al artículo 227 del Reglamento de las Cortes de Aragón, deberán ser ratificadas, en su caso, por la Mesa y la Junta de Portavoces.