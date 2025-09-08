"La fisioterapia es esencial frente al envejecimiento poblacional"

-Este lunes 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, ¿qué reivindican?

-La conmemoración de este día nos brinda la oportunidad de que se reconozca el trabajo que los fisioterapeutas realizamos por nuestros pacientes y la sociedad. Fisioterapeutas de todo el mundo celebramos hoy la unidad y solidaridad del colectivo bajo el amparo de la World Physiotherapy, la confederación mundial de fisioterapeutas a la que los fisioterapeutas españoles pertenecemos a través de la Asociación Española de Fisioterapeutas.

-¿Qué labor cumple la fisioterapia en la salud?

-Las áreas de intervención de la fisioterapia son múltiples, entre otras: oncología, pediatría, geriatría, neurología, deporte, urología, medicina laboral, cardiorespiratorio y salud mental. Los estudios demuestran que la fisioterapia ayuda a prevenir patologías y puede incluso retrasar algunas intervenciones de cirugía. Es una ciencia de la salud que previene, recupera y cura múltiples problemas relativos al aparato locomotor, al dolor y al movimiento, aumentando así la calidad de vida de las personas.

Este año en la celebración de este día se quiere destacar el papel de la fisioterapia y la actividad física en el envejecimiento saludable, con una mirada centrada en la prevención de la fragilidad y las caídas.

-¿Cuáles son las necesidades de la profesión en la actualidad?

Un reto complejo en el que desde hace años se está trabajando desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España es dotar a nuestros profesionales de un reconocimiento oficial de sus áreas de especialización, y para ello es necesaria la aprobación de las especialidades en fisioterapia. Esta mayor especialización redundará en una mejor atención y prestación de servicio asistencial a los pacientes y al reconocimiento de nuestros profesionales.

Por otro lado, la presencia del fisioterapeuta dentro del Servicio Aragonés de Salud todavía sigue resultando insuficiente, desde el colegio demandamos la creación de más plazas para nuestros profesionales y cambios en el acceso de los pacientes a las Unidades de Fisioterapia, algo que sin duda ayudaría a reducir las listas de espera y por tanto, a mejorar la atención del ciudadano.

-¿Qué papel juega el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón?

-Trabajamos y apoyamos a nuestros profesionales para mejorar la atención al paciente desde las diferentes áreas de intervención tanto en el ámbito público en Atención Primaria y Especializada, como en el ámbito privado. Entre otras acciones, nuestro colegio promueve actividades formativas que ayudan a mejorar la capacitación de nuestros profesionales y realizamos acciones de apoyo a la investigación a través de becas otorgadas a los colegiados y la convocatoria de premios de investigación desde hace varios años.

Somos una entidad que vela por los intereses de sus colegiados y de los ciudadanos. El objetivo del colegio es dotar a los fisioterapeutas de una institución de defensa y representación de sus intereses que además, contribuya a mejorar la asistencia sanitaria.

-Este año se celebra en Zaragoza el XVIII Congreso Nacional de Fisioterapia de la Asociación Española de Fisioterapeutas, cuya hoja de ruta va a ser la identidad e innovación de la profesión, ¿cuál es el objetivo?

-El 28 y 29 de noviembre organizamos este congreso junto con la AEF, un punto de encuentro para la reflexión sobre nuestra identidad profesional y el camino aún por recorrer.

Contaremos con temáticas claves y estratégicas de la profesión para consolidar y promover el desarrollo de la fisioterapia orientada a responder a los retos que plantea la sociedad ahora y en el futuro: innovación tecnológica, cronicidad, liderazgo y gestión, y fisioterapia basada en la evidencia, serán pilares fundamentales en todas las ponencias que desarrollamos a lo largo de este congreso.

Aspiramos a que este congreso contribuya a mejorar el conocimiento de nuestros profesionales y fortalecer nuestra identidad como colectivo.

-¿Cree que la fisioterapia es una profesión de futuro?

-Sin duda. La fisioterapia es una profesión sanitaria que resulta esencial ante los desafíos que tenemos en nuestra sociedad consecuencia del envejecimiento poblacional.

La fragilidad se define como un estado clínico, asociado a la edad, con una disminución de la función en múltiples órganos y sistemas, lo que confiere una mayor vulnerabilidad ante los mismos. Por ello, se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos de salud (caídas, peor recuperación o secuelas tras procesos clínicos coincidentes), hospitalización, institucionalización y/o muerte. Además, es especialmente relevante la asociación entre fragilidad y progresión a la discapacidad o dependencia. Las personas frágiles presentan un mayor riesgo de caídas, deterioro funcional, discapacidad y otras consecuencias negativas para su salud y bienestar. Por tanto, la fragilidad es un síndrome geriátrico previo a la aparición de la dependencia funcional directamente relacionado con el envejecimiento poblacional, el cual se asocia a un mayor uso de recursos sociales sanitarios, asociados a una mayor morbimortalidad y discapacidad. Además, la presencia del dolor crónico en esta población adquiere una importancia fundamental.

Por tanto, el papel del fisioterapeuta es fundamental en el control de las manifestaciones clínicas relativas a la funcionalidad, el movimiento, el dolor y la participación social de los ciudadanos, para ello disponemos de múltiples herramientas, destacando la importancia de uso del ejercicio físico terapéutico por parte de nuestros profesionales. Quisiera destacar que esta tendencia al envejecimiento se acentuará en las próximas décadas, así pues, los fisioterapeutas son claves en el ámbito de la prevención y tratamiento de la fragilidad.