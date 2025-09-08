El Gobierno de Aragón insiste en "la devolución completa" de las pinturas de Sijena

El Gobierno de Aragón no se altera por la oposición del MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) a cumplir la sentencia de devolución de las pinturas de Sijena a Aragón en siete meses. Tranquilidad por parte del director general de Cultura, Pedro Olloqui, que insiste en "la devolución completa" de los bienes a la comunidad. Sin embargo, ha quitado hierro a las discrepancias temporales de los dos cronogramas (siete meses en el caso de la DGA, año y medio en el caso de la Generalitat), una cuestión que "no es fundamental" en el enfrentamiento judicial entre Aragón y Cataluña.

"El cronograma está avalado por la comunidad científica y la similitud entre ambos procedimientos lo ratifica", ha resumido Olloqui, que ha recordado que la decisión "corresponde a los tribunales". La Justicia será quien decida si se cumplen los tiempos de Aragón, los de Cataluña o un báremo intermedio. "El objetivo fundamental es el regreso y una cuestión de meses no será una cuestión de empecinamiento", ha concretado el director general de Cultura.

Sí ha denunciado Olloqui "la vulneración global" de Cataluña a la sentencia. Con un tono más elevado, el alto cargo de la DGA ha insistido en que el Gobierno capitaneado por Jorge Azcón "no va a aceptar la fragmentación del patrimonio cultural". El MNAC ha avanzado más en el plan de las llamadas "pinturas profanas" y ha presentado ese cronograma alternativo para las pinturas murales, pero la DGA quiere abordar siempre todo como un único caso. "Las pinturas tienen que ser exhibidas en su totalidad en Sijena", ha insistido Olloqui, que considera que los frescos son "incomprensibles" si no se pueden ver en su contexto, la sala capitular del Monasterio de Sijena. "No nos vamos a dejar engañar y la firma del Gobierno de Aragón va respaldada por un trabajo técnico, legal y político", ha resumido el director general.

El propio Olloqui sí ha declarado que la DGA se mantiene "abierta al encuentro" y ha llegado a calificar de "comunidades hermanas" y "relación fraternal" la conversación entre Aragón y Cataluña. Pese a ese discurso más cercano a la Generalitat, el director general de Cultura ha aseverado que el diáologo entre Gobiernos autonómicos "jamás será desarrollado contra los derechos culturales de Aragón" ni se contemplará "una posición de no retorno" de los bienes a Sijena.