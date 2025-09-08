Innovación y prevención para un bienestar integral
La fisioterapia, la tecnología y la actividad física se unen para mejorar la calidad de vida y prevenir lesiones
Monográficos
Cuidar la salud hoy es la mejor inversión para el futuro. ASERHCO, con 25 años de experiencia, apuesta por un enfoque integral que combina fisioterapia avanzada, programas de ejercicio adaptado y tecnologías pioneras como el sistema David Health Solutions (DHS), único en Aragón.
Cada vez más personas comprenden que la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que abarca un concepto más amplio: bienestar integral. La fisioterapia se ha consolidado como una disciplina clave para lograrlo, no solo en la recuperación de lesiones, sino también en la prevención y en la mejora de la calidad de vida. Mantener una correcta movilidad, prevenir dolores musculares y articulares y fortalecer la musculatura son aspectos esenciales para disfrutar de una vida activa y saludable.
No esperar al dolor para actuar
En un contexto donde la espalda es una de las zonas más castigadas por el sedentarismo y las malas posturas, anticiparse es la mejor inversión. “Nuestro objetivo es que los pacientes no esperen al dolor para actuar. La prevención es la base para vivir sin limitaciones”, destaca Jesús A. Lázaro Socio, fundador de ASERHCO rehabilitación y salud. Este concepto es aplicado también por cada vez más empresas que quieren reducir su absentismo y donde ASERHCO implementa sus Programas Preventivos.
Los avances tecnológicos han transformado el mundo de la fisioterapia, permitiendo tratamientos más precisos y personalizados. Un ejemplo es el sistema David Health Solutions (DHS), que combina análisis biomecánico y ejercicio terapéutico para restaurar la función de la columna vertebral. ASERHCO es el único centro en Aragón que trabaja con esta tecnología, reafirmando su compromiso con la innovación aplicada a la salud.
El bienestar no se logra solo con tratamiento, sino también con hábitos saludables y ejercicio adaptado. Actividades como pilates o espalda sana (entre otros) que ofrece ASERHCO, ayudan a reforzar la musculatura, mejorar la postura y prevenir dolores.
“Cuidar de nuestra salud hoy repercute directamente en nuestra energía, rendimiento y felicidad. Y en ese camino, contar con profesionales cualificados y tecnología avanzada marca la diferencia”, resume Patricia Palacín, directora de centros de ASERHCO.
Nº RAPS: 50 / 714 / 25
Más información
- Aserhco.com
- Teléfonos: 976 46 03 60 - 675422251
- Teléfonos: 976 01 44 44 - 633743288
