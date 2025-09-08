El MNAC presenta un escrito de oposición al regreso de las pinturas de Sijena a Aragón

El conflicto por las pinturas de Sijena sigue en pie. El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha presentado este lunes un escrito de oposición a la ejecución de la sentencia. O lo que es lo mismo: el museo catalán ha enviado al juez un texto en el que se opone a la vuelta de las pinturas murales a Aragón. Un movimiento que ha llegado acompañado de la presentación de un cronograma alternativo al propuesto por la DGA y más documentación, afín a los intereses del MNAC y que insiste en "la fragilidad" de las pinturas y en la imposibilidad del propio museo de cumplir la sentencia.

"El museo mantiene los argumentos técnicos y jurídicos que ha defendido a lo largo de todo el proceso, priorizando la preservación de la obra y señalando los riesgos de daños irreparables", informa en un comunicado el propio MNAC, que sí admite que la institución está "en fase de cumplimiento en lo que se refiere a las pinturas profanas". El espacio defiende que la situación de las pinturas profanas y de las murales es "técnicamente diferente" en lo que respecta a las características y el estado de conservación. El MNAC hace referencia a unos documentos que el Gobierno de Aragón y su equipo técnico deberá "revisar y completar".

El museo argumenta que, en estos momentos, "desconoce el destino y el método de instalación final de las pinturas" además de "las condiciones climáticas y de conservación del lugar en el que estarán instaladas". Sí se sabe, desde hace meses, que el Gobierno de Aragón instalará las pinturas en la sala capitular del Monasterio de Sijena, el lugar del que fueron arrancadas. Las condiciones ambientales del espacio, según ha defendido el Ejecutivo aragonés desde hace tiempo, son las mismas que la sala del MNAC. Además, el monasterio cuenta desde su última reforma, presentada el pasado mes de marzo, con una zona para la correcta aclimatación de las obras.