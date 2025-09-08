La multipropiedad se dispara en Aragón, que suma más de 18.000 desde la pandemia

El interés por el ladrillo está al alza en Aragón. En un momento en el que, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, hay 47.000 jóvenes que no pueden independizarse y acceder a su primera vivienda, la cifra de multipropietarios de bienes urbanos (pisos, garajes, trasteros, locales, solares, etc.) sigue engrosándose en la comunidad.

En este grupo se incluyen las personas físicas o jurídicas que tengan a su nombre tres o más bienes de este tipo, estableciendo el corte de la multipropiedad aquí y no a partir de dos bienes porque, a la hora de analizar quienes poseen más de una vivienda, la probabilidad aumenta significativamente si se analiza desde tres, ya que entre los bienes urbanos se puede incluir, por ejemplo, quien tenga asociada una plaza de garaje a su hogar.

En cualquier caso, los datos no paran de subir como la espuma. Solo en el último año, en base a las estadísticas oficiales de la Dirección General del Catastro, este grupo sumó más de 2.000 multipropietarios respecto a 2024. Concretamente, han pasado de rondar los 283.000 a superar ya los 285.000, una cifra que todavía es más grosera si se analiza el último lustro.

En ese sentido, desde 2020, año marcado por la pandemia, el número de personas con tres o más propiedades urbanas se ha incrementado en más de 18.000. Esto es, de 266.982 multipropietarios en 2020 a 285.104 en la actualidad. El protagonismo, como suele ser habitual en este tipo de estadísticas por su volumen de población, se lo lleva la provincia de Zaragoza, seguida de Huesca y Teruel.

Por contra, cada vez hay menos aragoneses que posean tan solo un bien urbano que, aquí sí, suele ser una vivienda. De hecho, la cifra lleva descendiendo a un ritmo continuo desde la crisis inmobiliaria de 2008 y, solo en el último año, hay 800 menos, contabilizándose ahora unos 431.000, pero el número ha descendido en cerca de 10.000 desde la pandemia. Esto no significa que esos titulares ya no posean una vivienda o un bien urbano en propiedad, sino que puede que hayan salido de este grupo al haber adquirido nuevas propiedades.

Tanto es así que el número total de propietarios en Aragón sigue incrementándose, con 928.838 según el Catastro de 2025, 1.200 más que el curso pasado y con un 30,7% de multipropietarios. Por seguir con las mismas comparativas, desde la pandemia (2020) hay unos 8.000 titulares más, cifra que se incrementa hasta los 19.000 si se atiende a la última década.

‘Boom’ inmobiliario

El registro catastral permite además observar los patrones de comportamiento de los ciudadanos a la hora de sumar propiedades a su cartera inmobiliaria en función de la realidad económica del momento. Especialmente significativo fue el boom que vivió el país, arrastrado por la burbuja, entre 2006 y 2008. En esos dos años se contabilizaron más de 100.000 nuevos propietarios en Aragón, que pasó de tener algo más de 718.000 en 2006 a superar holgadamente los 825.000 dos años después, cuando el mercado hizo crac.

Por ponerlo en una balanza, el número actual de titulares aragoneses está en cerca de 929.000, lo que supone un crecimiento de más de 200.000 en las dos últimas décadas (aquí también influyen factores como el crecimiento poblacional o la llegada de fondos de inversión), de los cuales la mitad se produjeron en esos dos años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria que precedió a la dramática crisis financiera.

En esa línea, subió sobre todo el número de propietarios de un solo bien urbano, que pasó de ser de 433.555 en 2006 a rondar los 472.000 en 2008. Y los multipropietarios también crecieron exponencialmente: de cerca de 129.000 a más de 171.000. Sin embargo, ambos patrones han tenido comportamientos asimétricos desde entonces.

El incremento del número de titulares con un solo bien urbano se ralentizó y, desde 2011, ha ido descendiendo hasta los 431.000 actuales, que representan un 46,3% de los propietarios totales. Hace 20 años, ese porcentaje estaba por encima del 60% y, pese a esa subida pronunciada en los albores de la recesión financiera, hoy en día hay cerca de 3.000 menos unipropietarios que en 2006, pese a que el número de titulares totales se ha incrementado en más de 200.000 en ese mismo período.

Sin embargo, en el análisis de quienes poseen tres o más inmuebles ha sucedido todo lo contrario y la crisis económica, que se cebó con las clases populares, no provocó que la titularidad múltiple siguiese al alza. Así se ha pasado de una fotografía que reflejaba un 17,9% de multipropietarios en 2006 al 30,7% actual. En términos absolutos, los números son todavía más aplastantes, ya que Aragón ha ganado más de 156.000 titulares con tres o más bienes urbanos en las dos últimas décadas, un crecimiento del 121%.

Súper propietarios

Por último, el número de súper propietarios en Aragón (más de 25 inmuebles) se mantiene estable y apenas ha variado entre 2024 y 2025. En estos momentos, se contabilizan 1.325 titulares con ese volumen de bienes urbanos. Se trata de una cifra que apenas se ha movido en la última década (en 2015 había 1.283), pero que sí experimentó, al igual que el resto de variables, un incremento importante en los diez años anteriores.

Y es que, como otra muestra de que la crisis no afectó a todos por igual, el número de súper propietarios se dobló en la comunidad aragonesa entre 2006 (630) y 2015 (los 1.283 citados anteriormente). Y el subidón no fue, como en otros casos, entre ese año y 2008, ya que en este último todavía había 762 titulares con más de 25 inmuebles.