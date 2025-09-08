El obispo de Barbastro acusa al Opus Dei de tejer "intrigas mafiosas" para hacerse con Torreciudad

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, ha puesto su cargo sobre la mesa. En una homilía pronunciada ayer en la catedral barbastrense, con motivo de las fiestas locales, advirtió que está dispuesto a renunciar si el Vaticano le obliga a aceptar el acuerdo de mediación que, según ha trascendido, se inclina a favor del Opus Dei en el litigio por el santuario de Torreciudad.

«Si me viera obligado (…) no puedo hacerlo sin atraer mancha y deshonra a mi vejez», proclamó con tono solemne, evocando las palabras bíblicas de Eleazar. El mensaje, directo y cargado de dramatismo, supone un punto de inflexión en un conflicto que desde hace cinco años enfrenta a la diócesis con la Prelatura por la custodia de la Virgen de Torreciudad y la gestión del santuario que Escrivá de Balaguer convirtió en emblema de la Obra.

El respaldo de Francisco

El obispo aseguró que su resistencia cuenta con el respaldo explícito del papa Francisco, fallecido en abril. Mostró cartas manuscritas que, según dijo, obran en su poder. En una de ellas, de octubre de 2024, el pontífice le advertía de «intrigas mafiosas» en torno al litigio que mantiene con la organización ultraderechista. En otra, fechada en 2023, lo animaba con su acento argentino: «Ángel, no cedás».

Incluso el 18 de septiembre de 2024, durante una audiencia pública en Roma –siete meses antes de su fallecimiento–, Francisco le preguntó de manera «clara y directa» al saludarlo por este asunto: «Ángel, ¿bajaron ya la Virgen?». Anteriormente, ya en diciembre de 2021 durante una visita al Vaticano, el anterior Papa ya se interesó por el conflicto «e hizo suyo el sentir de nuestro pueblo».

Dignidad frente a poder

Para Pérez Pueyo, la propuesta que el mediador vaticano ha puesto sobre la mesa traiciona la voluntad del papa. «Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad ha de ser venerada en su pequeña y humilde morada de donde nunca debió salir tras mil años de historia en manos de un pueblo que la venera con enorme devoción», defendió.

El núcleo del litigio es la custodia de la talla románica de la Virgen. La diócesis reivindica que vuelva a la ermita original, como ocurre en otros santuarios de la zona, mientras que el Opus Dei considera que debe permanecer en el gran complejo construido en los setenta, epicentro de su proyección internacional.

«Un pueblo humilde y pequeño, sí, pero con una dignidad gigante», resumió el obispo en su homilía, en la que evocó la fidelidad secular de los aragoneses a la imagen mariana, protegida incluso «a costa de la vida durante la guerra».

La amenaza de renuncia sitúa a la Diócesis de Barbastro-Monzón en el centro de una tormenta eclesial con eco internacional. Nunca hasta ahora un obispo había llegado tan lejos en su pulso con la Obra, una de las organizaciones más influyentes y con más peso dentro de la Iglesia. «Gustosamente vengo luchando hasta la extenuación en defensa de nuestro pueblo, de su dignidad, de su devoción y religiosidad popular, sin importarme ningún sacrificio», aseguró el prelado, para quien aceptar el acuerdo sería «un mal ejemplo a mis feligreses».

Un desenlace incierto

El conflicto, enquistado desde hace un lustro, queda ahora abierto a un desenlace imprevisible. La dimisión de un obispo supondría un gesto de ruptura dentro de una Iglesia que trata de mantener la unidad frente a sus propias fracturas internas.

En cualquier caso, el mensaje lanzado desde el altar de San Ramón marca un antes y un después en el enconado conflicto surgido en torno aTorreciudad, donde se libra una pugna entre tradición popular, el poder eclesial y la herencia espiritual de Escrivá de Balaguer.