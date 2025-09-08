EL PERIÓDICO sortea 3 entradas dobles para el QUINTO CERTAMEN POP ROCK 90’S

El QUINTO CERTAMEN POP ROCK 90’S, el festival de música con tres de las mejores bandasde pop rock de país, regresa a Zaragoza el próximo 20 de septiembre y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sortea 3 entradas dobles para vivir desde dentro esta experiencia musical. En concreto, sortea 3 entradas dobles para el sábado 20 de septiembre de 2025.

Participar es muy sencillo, tan solo hay que rellenar el formulario que aparece al final de esta información. Hay de tiempo hasta el jueves 11 de septiembre a las 23:59 horas. Los ganadores recibirán un correo electrónico el viernes 12 de septiembre y deberán confirmar la asistencia para recibir las invitaciones en pdf.

QUINTO CERTAMEN POP ROCK 90’S reúne a artistas míticos del pop rock nacional; donde los más jóvenes descubrirán los clásicos y los más veteranos revivirán las canciones que marcaron sus vidas. Los afortunados podrán disfrutar en primera persona de El Drogas, La Fuga y Porretas.

El Drogas, exvocalista de Barricada, repasará su extensa trayectoria con temas emblemáticos que han marcado generaciones. La Fuga, con su característico estilo de rock urbano, presentará lo mejor de su discografía, incluyendo su último single “Demasiado Tarde”. Por su parte, Porretas celebrará su 35 aniversario interpretando clásicos como “Marihuana” y “Si nos dejáis”, además de nuevas canciones que mantienen viva su esencia .

El evento, que reunirá a tres leyendas vivas de la música española, se celebrará el sábado 20 de septiembre a las 21:00 h en la Sala Multiusos del Palacio de Congresos de Zaragoza.