Protesta en el colegio Soledad Puértolas de Zaragoza en el primer día de clase: "Seguimos sin saber nada del edificio de Secundaria"

Alertaron de que empezarían el curso escolar con una protesta y así lo han hecho. A las 8.45 horas de este lunes, primer día de vuelta a las aulas aragonesas para miles de alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, padres, madres y alumnos del centro Soledad Puértolas de Zaragoza han vestido sus chalecos amarillos y, con sus silbatos, han vuelto a denunciar que no saben "nada" del edificio de ESO que debería haber estado licitado el pasado mes de abril. "Seguimos sin saber nada, nadie nos ha contestado", explica Sandra Adell, presidenta de la Ampa (Asociación Madres y Padres de Alumnos).

Por eso, este primer día de clase han alzado la voz, con el fin de "hacer ruido" y no caer en el olvido. "Estábamos bastante gente", dice Adell en referencia a la protesta, y añade: "Como es la vuelta al cole, muchos padres se habían cogido fiesta". La presidenta de la Ampa detalla que quince minutos después han comenzado las clases y que la concentración se ha desarrollado "con normalidad".

Según explicó la presidenta de la Ampa la semana pasada a este diario, el Departamento de Educación les prometió que su edificio de Secundaria estaría licitado en abril. Sin embargo, este no ha llegado, y aunque han intentado contactar con la administración en múltiples ocasiones - "Llevamos desde mayo enviando correos semanales a Manuel Magdaleno (secretario general técnico del departamento), tanto las familias como el equipo directivo, y no nos contestan", denunció Adell-, todavía no tienen una respuesta.

La presidenta de la Ampa concretó que ya son cerca de 50 alumnos de ESO los que no tienen aulas y deberán recibir sus clases en el edificio de Primaria. “Estrenamos 2º de ESO este curso con una vía en la que habrá cerca de 25 estudiantes, y en 1º de ESO hay otra con unos 20 o 22 alumnos”, apuntó, y añadió que dentro de dos años ya se ofrecerán todos los cursos de Secundaria. "Si seguimos así el colegio no estará construido y tendremos que tirar de barracones”, afirmó.

Cabe recordar que fue en este colegio en el que estrenó el curso la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, Tomasa Hernández hace un año, lo que coincidió con la apertura del nuevo edificio de Primaria con el que sumaban 12 nuevas aulas tras una inversión de 2,5 millones.

Respecto a las protestas convocadas para este lunes, Hernández llamó la semana pasada a la "tranquilidad" respecto al retraso en la licitación del edificio de ESO y aseguró que el colegio "tendrá las aulas y una solución temprano". "No entendemos esa presión ante compromisos de planificación que tenemos claros", apuntó Hernández.