La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia

El resultado pudo ser peor, pero esta historia terminó con final feliz. Una patrulla de la Guardia Civilrescató el pasado viernes a dos perros de raza pitbull en un paraje de La Almunia de Doña Godina, uno de los cuales llevaba dentro de una acequia al menos dos días, lo que le había causado un agotamiento extremo. Tras un minucioso trabajo de acercamiento a los canes, que en un primer momento no se fiarion de los agentes, al final estos pudieron efectuar su salvamento.

Fue sobre las 19.00 horas del pasado viernes cuando se recibió un aviso en el puesto de la Guardia Civil de La Almunia. Un ciudadano comunicó que había dos perros en un campo de los alrededores de este municipio, uno de los cuales estaba dentro de una acequia llena de agua, de la que no podía salir.

Tras recibir esta llamada, una patrulla de Brea de Aragón se dirigió de inmediato hasta el lugar referido y, tras entrevistarse con el ciudadano que había dado el aviso, localizaron el lugar donde se hallaban los dos perros. Uno de ellos, hembra, se encontraba en el interior de una acequia, semisumergida, con un notable estado de cansancio y apenas se movía. El otro perro, macho, también pitbull, se hallaba en la orilla de la acequia en actitud protectora que no permitía a los agentes aproximarse a él, ya que se les abalanzaba.

Tras facilitar comida al perro que se hallaba en el exterior y conseguir calmarlo, uno de los guardias civiles cogió una piqueta de delimitación del vallado de un campo y se tumbó en el límite de la acequia para proceder al rescate del animal.

Después de varios intentos los agentes consiguieron sacar a la perra del interior del agua, la cual presentaba hipotermia. Su cuerpo estaba paralizado. Después de darles comida y agua a los animales y conseguir calmarlos, la Guardia Civil se puso en contacto con Policía Local de La Almunia para realizar las gestiones oportunas con una protectora de animales de la citada población, quienes se personaron en el lugar donde se verificó que ninguno de los canes portaba microchip. Los dos perros de raza pitbull fueron trasladados a la protectora que se hizo cargo de los mismos y se les facilitó los cuidados necesarios para su recuperación.