Sesé pone en marcha nuevas terminales de carga y estacionamiento en Zaragoza y Barcelona

La compañía aragonesa Sesé ha puesto en marcha nuevas terminales de carga y estacionamiento seguro en Zaragoza y Barcelona, unas instalaciones que operan como punto de control de importación y exportación para sus clientes al mismo tiempo que incrementan la seguridad de la carga, la eficiencia operativa y mejoran las condiciones de descanso y bienestar de los profesionales.

Las instalaciones suman más de 45.000 metros cuadrados y 370 espacios de estacionamiento seguro para vehículos y contenedores marítimos. A ello se suma un nuevo proyecto que prevé impulsar próximamente en Galicia para contar con unas instalaciones específicas de carga marítima.

Sesé ha puesto en marcha sus nuevas terminales de carga y estacionamiento seguronas instalaciones que operan como punto de control de importación y exportación para sus clientes al mismo tiempo que incrementan la seguridad de la carga, la eficiencia operativa y mejoran las condiciones de descanso y bienestar de los profesionales.

En estas terminales multimodales, la compañía cuenta con diferentes servicios como centros logísticos donde realizar cross-docking; zona de aparcamiento seguro; ‘Driver Area’ para el descanso de los profesionales; maquinaria para la manipulación de contenedores marítimos; control de aduanas; custodia de mercancías; espacios reservados para mercancías peligrosas y vigilancia 24h.

Manuel Gallegos, director global de Aéreo y Marítimo de Sesé, ha indicado que a través de estas instalaciones "queremos dar un servicio integral y completamente adaptado a las necesidades de nuestros clientes". "No solo creamos un entorno seguro para la carga, sino que supone un punto de referencia en la cadena de suministro que permite optimizar las operaciones. Asimismo, nos permite contribuir a las condiciones de descanso y bienestar de los profesionales durante sus trayectos con mayores facilidades durante su estancia", ha afirmado.

Eficiencia en la cadena de suministro

Estas terminales permiten la entrada y salida durante las 24 horas del día, logrando una mayor flexibilidad, descongestión de los almacenes, optimización de los flujos y, por tanto, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro. Una eficiencia que además se traduce en una reducción directa de las emisiones de CO2, principalmente gracias a la disminución de trayectos de última milla.

La compañía ya opera actualmente estos desplazamientos con tecnologías alternativas como los combustibles renovables que permiten una reducción del 90% de las emisiones y tiene previsto incorporar la electrificación en las conexiones con los centros de distribución para reducir al mínimo el impacto medioambiental.

Las instalaciones están adaptadas a las necesidades de los clientes, pudiendo ubicarse cerca de sus núcleos industriales y con la capacidad de implementar servicios específicos de cada sector.

Mejores condiciones para los profesionales

Uno de los puntos diferenciales de estas instalaciones es la Driver Area, un espacio dedicado a ofrecer unas mejores condiciones de descanso para los profesionales, generando un entorno más cómodo, práctico y seguro.

Cuentan con equipamiento de cocina y alimentación; zona de aseo e higiene, como duchas, taquillas o lavandería; y espacio para el descanso y ocio. Además, el espacio se encuentra abierto las 24 horas del día, permitiendo así la entrada y salida de vehículos en cualquier momento del día y, por tanto, la reducción de sus tiempos de trayecto.

Sesé es un gestor integral de la cadena de suministro que diseña y desarrolla soluciones sostenibles, innovadoras, eficientes y adaptadas a las necesidades de sus clientes. La compañía, con sede en Zaragoza (España), opera en 16 países de Europa, América, África y Asia con un equipo de más de 14.700 profesionales para sus distintas divisiones de negocio: transporte terrestre, aéreo y marítimo; logística y ensamblaje de módulos.

Desde 2013, la compañía cuenta con la Fundación Sesé, cuyo objetivo principal es promover la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.