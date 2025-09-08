Los sindicatos protestarán ante la CEOE Aragón para exigir la reducción de jornada

La batalla por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales llega a una semana decisiva en el Congreso, una reivindicación que encuentra en Aragón un frente sindical especialmente activo. CCOO y UGT han convocado concentraciones este miércoles, a las 17.30 horas, frente a las sedes de CEOE en Zaragoza, Huesca y Teruel, para exigir una medida que, a su juicio, la patronal "se ha negado a negociar desde el primer momento".

Así lo han anunciado este lunes los secretarios generales de CCOO y UGT en la comunidad, Manuel Pina y José Juan Arceiz, que han lanzado un mensaje de presión a los partidos que se plantean votar en contra de la medida. “Vamos a intentar que quien la tumbe, lo pague”, advirtieron en una comparecencia conjunta de inicio de curso.

Ambos dirigentes sindicales han acusado a las organizaciones empresariales de "presionar" a los partidos políticos para que tumben la propuesta "sin ningún tipo de debate en el Congreso". "Hay que decirle a la CEOE que el diálogo social no es solo cuando me conviene, es hablar de cualquier tema intentando llegar a un acuerdo y a un consenso, y no de bloqueos o de intentos de vetos ante temas como este", ha afirmado Pina.

El previsible rechazo del proyecto de ley en la Cámara Baja -con PP y Vox en contra y Junts como posible árbitro- ha sido calificado por ambas centrales como una “degradación democrática y un fraude”, en palabras de los dirigentes sindicales. “Es muy difícil que los parlamentarios expliquen a los ciudadanos por qué votan no a una vida más conciliada”, apuntó Arceiz (UGT), que defendió la necesidad de avanzar en esta reforma pese a las dificultades numéricas.

Intento de bloqueo de un avance social

Pina incidió en que la votación del miércoles no supone tanto un debate de fondo como un intento de bloquearlo. “De eso va la votación, de no querer hablar del tema. Lo que pedimos a los partidos no es que apoyen el texto tal cual, que ya nos gustaría, sino que lo debatan y aporten medidas”, ha apuntado.

La reducción del tiempo de trabajo no es el único frente sindical en Aragón. Tanto Pina como Arceiz señalaron como prioridad urgente combatir la siniestralidad laboral, que sigue dando cifras “insufribles” de fallecidos en la comunidad. “Un accidente de tráfico puede ser mala suerte; una caída de un tejado en 2025, no. Es imperdonable”, ha remarcado el líder de UGT Aragón.

Más allá de la jornada: siniestralidad y empleo

Los dirigentes también situaron en la agenda autonómica la necesidad de aprobar los presupuestos de la DGA para mantener vivo el diálogo social, que cumple dos años como acuerdo de legislatura. “Muchas medidas dependen de esas partidas; sin presupuestos se genera inseguridad”, ha advertido Pina.

Otro de los asuntos candentes es la falta de mano de obra en algunos sectores. UGT y CCOO coincidieron en que el problema está ligado a las condiciones laborales. “Es difícil que alguien se desplace a servir comidas en el Pirineo por poco más del salario mínimo mientras se paga 900 euros por una habitación”, ha ejemplificado Pina.

Arceiz añadió que las empresas deben precisar qué perfiles demandan realmente y que, antes de recurrir a discursos grandilocuentes, es necesario reorientar y formar al colectivo de los 48.000 parados aragoneses.

La mirada puesta en Madrid

Mientras tanto, la atención de los sindicatos se concentra en la votación de este miércoles en el Congreso. Aunque reconocen que el Gobierno no cuenta con una mayoría clara, se muestran optimistas hasta el último momento. Y si la reducción de jornada se frustra, los sindicatos reabrirán el pulso político para que la medida vuelva a plantearse en los próximos meses.

“Vamos a seguir reclamándolo porque es una cuestión de mayoría ciudadana. Quien vote en contra tendrá que explicarlo”, han concluído los líderes sindicales aragoneses.