El aluvión de proyectos también colapsa la red eléctrica de distribución y el 96% de los nudos de Aragón están ocupados

La saturación de la red eléctrica pone en jaque la cristalización de nuevas inversiones tecnológicas e industriales en Aragón. Los proyectos que buscan conectarse al sistema de distribución de la electricidad (la infraestructura de media y baja tensión) para comenzar su actividad o ampliarla están varados por el colapso de los nudos que gestionan las grandes eléctricas. El colapso, derivado del aluvión de iniciativas en los últimos dos años, alcanza el 96% en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, según los datos facilitados por la patronal Aelec, que integra a Endesa, Iberdrola o EDP, lo que convierte a Aragón en la segunda autonomía más saturada de España, solo superada por el País Vasco. Sin embargo, la situación se replica en el conjunto nacional, pues el 83% de la red no puede dar cabida a nuevos proyectos empresariales.

La mayor parte de la red de distribución en Aragón está operada por Endesa a través de su filial E-Distribución. Según los datos aportados por la compañía, ésta tiene capacidad disponible en 13 de las 456 subestaciones que tiene repartidas por el territorio aragonés, lo que tan solo le permite dar cabida a 256 nuevos megavatios (MW) de potencia, cifra alejadísima de los 4.216 que tiene concedidos a fecha de hoy, lo que supone un 94% de su capacidad ocupada. La diferencia con el dato proporcionado por la patronal se debe a que ésta incluye algunas operadoras locales como Energías de Benasque o Eléctrica de Barbastro.

Así se extrae de los datos proporcionados este martes por los cuatro gigantes del sector (Endesa, Iberdrola y EDP, agrupadas en la patronal Aelec, y Naturgy), en respuesta a una solicitud de información según los datos publicados este martes por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que pretende hacer una radiografía real de la situación en un escenario de aluvión de anuncios tras el que se esconde el fantasma de la especulación. Eso se explica porque la avalancha que se generó en España para conectar los parques de renovables hace una década se ha replicado en el otro extremo de la cadena para consumir la electricidad generada con esas tecnologías limpias.

Las citadas operadoras se encargan de la gestión de estas redes de distribución, que abarcan desde el suministro entre las subestaciones y los consumidores finales, es decir, los hogares (siempre son una prioridad), los comercios, oficinas o fábricas con consumos medios. Cualquier cliente industrial puede conectarse a la red de distribución siempre que haya hueco, pero el cuello de botella se suma al de la red de transporte, el sistema operado por Red Eléctrica (Redeia) y formado por las redes de alta y muy alta tensión, estas últimas conocidas como las autopistas de la energía. En Aragón, esta infraestructura sufre una fuerte saturación y tiene pendiente la convocatoria de concursos en diez nudos para dirimir qué promotores empresariales, en su mayoría centros de datos que buscan garantía de suministro pueden conectarse a la red.

Sin embargo, el aluvión de proyectos ha copado el acceso a los nudos del sistema de transporte, lo que ha llevado a multitud de iniciativas empresariales que temen quedarse sin conexión a solicitar el acceso a la red de distribución para garantizarse un suministro eléctrico. Y de aquellos polvos, estos lodos. Las grandes eléctricas han emitido un rotundo comunicado en el que denuncian que su sistema está colapsado y que llevan meses rechazando solicitudes de conexión. Para ellas, resulta “imprescindible” reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad para integrar toda esa nueva demanda que se está quedando por el camino y que se está encontrando con un ‘no’ de las compañías energéticas cuando solicitan conectarse a la red.

Preocupación en el Gobierno aragonés

La preocupación es mayúscula en el Gobierno de Aragón, donde insisten en la necesidad de agilizar la nueva planificación del sistema eléctrico, una responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para ampliar la capacidad de la red. "La situación evidencia lo que denunciamos desde hace tiempo. Hay necesidad de invertir en la red eléctrica para que podamos consumir la energía que producimos en Aragón. La falta de actuación por parte del Gobierno de España puede limitar el crecimiento en Aragón de nuevas actividades empresariales. Tiene que producirse un cambio drástico en la tramitación de las actuaciones necesarias", explica a este diario Yolanda Vallés, directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón.

En Aragón, tan solo quedan 256 megavatios disponibles, aunque repartidos en 13 nudos. En la provincia de Huesca no hay nada disponible, mientras que en Teruel solo quedan siete MW en el nudo de Olba, ubicado muy cerca de Castellón. La mayor parte de la capacidad aún abierta está en la provincia de Zaragoza, donde hay 249 MW por ocupar y destacan Magallón (54 MW) o Tarazona (33 MW).

Son capacidades pequeñas para lo que solicitan los gigantes que quieren aterrizar en Aragón. Por ejemplo, Amazon Web Services o Microsoft han solicitado 300 MW para cada uno de sus centros de datos. Son las industrias más electrointensivas que desembarcarán en la comunidad y se conectarán a la red de transporte, no a la de distribución, pero sirve para dimensionar cómo estos proyectos pueden saturar la infraestructura de media y baja tensión.

En el último lustro, las compañías ya han otorgado acceso a la red a peticiones suficientes para doblar la demanda nacional de electricidad, según destacan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Desde 2020 se han aceptado solicitudes para nueva demanda de electricidad con una potencia conjunta de unos 43.000 MW. Los sectores que lideran los derechos de acceso a la red actualmente en vigor son los centros de datos digitales (12.000 MW) y los grandes proyectos industriales (con 11.300 MW), y les siguen las nuevas promociones urbanísticas (6.000 MW), los proyectos de producción de hidrógeno verde (3.000 MW) o los puntos de recargto de coches eléctricos (2.300 MW).

Choque con la CNMC

La alerta y la advertencia de las grandes eléctricas llegan en plena pugna con la CNMC por cuándo deben cobrar por su negocio de redes en los próximos años. El organismo presentó el pasado julio su propuesta de los cambios regulatorios que determinarán lo que cobrarán en el próximo sexenio las compañías energéticas por el negocio regulado de las redes eléctricas. La propuesta del organismo, esperadísima por el sector energético, supuso una sacudida para las compañías, porque los pagos que el organismo les ofrece están muy por debajo de las aspiraciones de las empresas para un negocio que es clave para ellas.

La CNMC lanzó una doble consulta pública como paso previo a la aprobación definitiva de dos circulares cruciales para el sector de las redes de distribución (las que llegan hasta la vivienda o la empresa del cliente final). Por un lado, la propuesta de fijar la tasa de retribución a las redes eléctricas en el 6,46% para los próximos seis años (para el periodo 2026-2031), lo que supone un incremento desde el 5,58% actual, pero que se queda muy lejos de la subida hasta el 7,5% que exigían las compañías eléctricas para garantizar las inversiones necesarias en redes eléctricas para asegurar la transición energética.

Por otro, Competencia también somete a audiencia pública su propuesta de reforma de la metodología para calcular la retribución del negocio de las redes de distribución (las que están en manos fundamentalmente de las grandes energéticas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, aunque hay otros 300 operadores con redes propias). Una reforma que conlleva grandes cambios en relación al modelo actual.

El negocio de las redes de distribución (en manos de las grandes eléctricas) y de transporte (controlado por Red Eléctrica) es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica de todos los clientes.