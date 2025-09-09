Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un apagón deja sin luz a 25.000 clientes del centro de Zaragoza

Endesa comienza a restablecer el suministro después de una incidencia registada a las 10.30 horas de este martes

Sede de Endesa en la calle Aznar Molina, donde se ha originado la avería.

Sede de Endesa en la calle Aznar Molina, donde se ha originado la avería. / ALVARO SANCHEZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Una avería en la red de suministro eléctrico ha provocado el corte de luz de 25.000 clientes en el centro de Zaragoza, con afecciones a vecinos y locales del entorno de la calle Alfonso I, el paseo Echegaray o la plaza del Pilar. Fuentes de Endesa confirman que en torno a las 10.34 horas de este martes se ha producido la desconexión de un transformador de la subestación Huerva, ubicada en la calle Aznar Molina, donde la compañía eléctrica tiene su principal cuartel de operaciones en Aragón.

La compañía trabaja en el restablecimiento progresivo del suministro, y tres cuartos de hora después de registrarse la incidencia el número de afectados se ha reducido a unos 12.324 clientes, la mitad que en un principio.

