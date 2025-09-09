Un apagón deja sin luz a 25.000 clientes del centro de Zaragoza

Una avería en la red de suministro eléctrico ha provocado el corte de luz de 25.000 clientes en el centro de Zaragoza, con afecciones a vecinos y locales del entorno de la calle Alfonso I, el paseo Echegaray o la plaza del Pilar. Fuentes de Endesa confirman que en torno a las 10.34 horas de este martes se ha producido la desconexión de un transformador de la subestación Huerva, ubicada en la calle Aznar Molina, donde la compañía eléctrica tiene su principal cuartel de operaciones en Aragón.

La compañía trabaja en el restablecimiento progresivo del suministro, y tres cuartos de hora después de registrarse la incidencia el número de afectados se ha reducido a unos 12.324 clientes, la mitad que en un principio.