Un apagón deja sin luz a 25.000 clientes del centro de Zaragoza
Endesa comienza a restablecer el suministro después de una incidencia registada a las 10.30 horas de este martes
Una avería en la red de suministro eléctrico ha provocado el corte de luz de 25.000 clientes en el centro de Zaragoza, con afecciones a vecinos y locales del entorno de la calle Alfonso I, el paseo Echegaray o la plaza del Pilar. Fuentes de Endesa confirman que en torno a las 10.34 horas de este martes se ha producido la desconexión de un transformador de la subestación Huerva, ubicada en la calle Aznar Molina, donde la compañía eléctrica tiene su principal cuartel de operaciones en Aragón.
La compañía trabaja en el restablecimiento progresivo del suministro, y tres cuartos de hora después de registrarse la incidencia el número de afectados se ha reducido a unos 12.324 clientes, la mitad que en un principio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
- Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- Se vende ático con terraza renovado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 140.000 euros
- Los multipropietarios se disparan en Aragón, que suma más de 18.000 desde la pandemia
Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: "Las tapas no se pagan, son gratis"
La importancia de las cooperativas en la agricultura aragonesa
Contenido patrocinado