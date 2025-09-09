El Gobierno de Aragón acuerda la compra de dos parcelas a la Fundación Rey Ardid destinadas a vivienda

El Gobierno de Aragón y la Fundación Rey Ardid han suscrito un protocolo para la futura adquisición por parte del primero de dos parcelas ubicadas en el zaragozano barrio de Las Fuentes.

Se destinarán a la edificación de viviendas públicas o con algún tipo de protección, contribuyendo con ello a paliar la falta de oferta existente y facilitar la emancipación de los jóvenes que en la actualidad encuentran severas dificultades para encontrar una vivienda a precio asequible para fundar un hogar e iniciar un proyecto de vida más allá de la casa de sus padres, han indicado desde el Gobierno de Aragón.

El protocolo, firmado por el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el presidente de la Fundación Rey Ardid, Alfonso Vicente, recoge que la futura transmisión de estas dos parcelas de 1.691 y 778 metros cuadros se realizará a cambio de un montante económico de 1.347.547 euros, que se hará efectivo en el plazo máximo de seis meses a contar desde el momento de la firma del documento este martes por ambos representantes.

Ambas parcelas suman un total de 2.469 metros cuadrados, están integradas en el Área de Intervención G-10/1 de Zaragoza y representan algo más del 12% de este ámbito, siendo el 84% propiedad del Gobierno de Aragón, por lo que su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico permitirá agilizar los trámites pendientes de reparcelación y urbanización necesarios para su desarrollo y la posterior promoción de más de 220 viviendas.

La operación mediante la que la Fundación Rey Ardid traspasará estos suelos a cambio de la cantidad económica señalada fue respaldada por el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 23 de julio.