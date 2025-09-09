El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena pide a la jueza que acuse de desobediencia al MNAC si no cumple la sentencia de las pinturas

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena también mueve ficha en el conflicto por el retorno de las pinturas. El consistorio, tan solo un día después de que el MNAC presentara un escrito de oposición y un cronograma alternativo que dilata la entrega de las piezas murales un año y medio, ha enviado un escrito a la jueza en el que solicita que se acuse de "desobediencia" al centro barcelonés si se niega a cumplir la sentencia que obliga a que los bienes regresen a Aragón.

El documento, firmado por el abogado Jorge Español, reclama que se acuse al MNAC de "presunto delito de desobediencia" si se deja de cumplir la sentencia dictada hace semanas contra el museo y que cumple con el histórico reclamo de Aragón. Español firma un documento en el que critica las formas llevadas a cabo por el centro cultural, pero en el que deja claro que "nada se interesa contra la Generalitat", sobre la que considera que su papel es "no poner obstáculos" a la ejecución de la sentencia.

Español critica que el MNAC "se intenta zafar de la ejecución" de la sentencia condenatoria y de la "subsiguiente responsabilidad penal" con los documentos aportados este lunes. El MNAC entregó a la Justicia dos informes, firmados por Simona Sajeva y el Iccrom (Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales), en los que exponía "la fragilidad de las pinturas" e insistía en la dificultad de la operación, algo nunca negado desde Aragón. Para Español, son documentos "catastrofistas buscados para la ocasión", pero que "nada pueden modificar el contenido de la sentencia que se ejecuta". De hecho, el abogado de Villanueva de Sijena cree que los informes aportados por la parte catalana incluyen "un velado recado para el juzgador de que si hay daños, entonces exigirán su responsabilidad penal".

El abogado insiste en que ese planteamiento, que Aragón asuma las culpas de unos posibles daños, es "en absoluto de recibo" y pide a la jueza que esté "debidamente asesorada por una comisión de expertos" para realizar el mejor plan posible. Español asevera que "el daño cero" a las piezas no existen, ya que "siempre hay riesgo" desde el momento en el que se inicia un traslado.

"Todo traslado de una obra de arte tiene siempre riesgos", insiste Español, que destaca que si sucediese algo negativo hacia las pinturas, "para ello están los seguros y en suma el importante trabajo de los restauradores". Dada la "innata fragilidad" de las pinturas murales, de las que recuerda un traslado realizado en 1937, donde tuvieron "unos mínimos daños". Para Español, en el pleito entre Aragón y Cataluña, "no cabe esa 'objeción de conciencia' del MNAC".