Caja Rural de Aragón ofrece 20.000 euros en becas de idiomas con la Universidad de Zaragoza
La convocatoria está dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en el curso 2025-26 y cubre la matrícula en cursos del Centro Universitario de Lenguas Modernas de los campus de Zaragoza y Huesca
Caja Rural de Aragón y la Universidad de Zaragoza han puesto en marcha una nueva edición del programa de becas Caja Rural de Aragón: Idiomas Sin Barreras, dirigido a estudiantes matriculados en estudios oficiales de grado, máster universitario o doctorado en los campus de Zaragoza y Huesca durante el curso 2025-26. Las ayudas podrán solicitarse del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2025.
El convenio firmado entre Caja Rural de Aragón y la Universidad de Zaragoza establece que la entidad financiera destinará 20.000 euros a través de su Fondo de Educación y Promoción a la financiación de becas para la matrícula en cursos de idiomas impartidos por el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM). Las ayudas permitirán acceder a cursos generales, grupos de conversación o programas preparatorios de certificación de nivel, en función de la modalidad elegida.
El objetivo principal es mejorar las posibilidades de contratación y empleo del alumnado y facilitar que todo estudiante universitario pueda complementar su formación académica con el aprendizaje de un idioma extranjero en el momento previo a su incorporación al mercado laboral. Mediante este acuerdo, la entidad reafirma su compromiso para facilitar el acceso a la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes.
Para acceder a estas ayudas, se deberá estar matriculado en el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM), haber abonado las tasas correspondientes dentro del plazo de solicitud establecido y estar inscrito en un estudio oficial de grado, máster universitario o doctorado en la Universidad de Zaragoza durante el curso 2025-26.
La concesión de la beca está condicionada al cumplimiento de los requisitos recogidos en las bases.
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- Se vende ático con terraza renovado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 140.000 euros