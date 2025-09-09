Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caja Rural de Aragón ofrece 20.000 euros en becas de idiomas con la Universidad de Zaragoza

La convocatoria está dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en el curso 2025-26 y cubre la matrícula en cursos del Centro Universitario de Lenguas Modernas de los campus de Zaragoza y Huesca

Estudiantes solicitan información sobre las becas en el Espacio Móvil de Caja Rural de Aragón situado en el Campus de la Universidad de Zaragoza.

Estudiantes solicitan información sobre las becas en el Espacio Móvil de Caja Rural de Aragón situado en el Campus de la Universidad de Zaragoza. / Caja Rural de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Caja Rural de Aragón y la Universidad de Zaragoza han puesto en marcha una nueva edición del programa de becas Caja Rural de Aragón: Idiomas Sin Barreras, dirigido a estudiantes matriculados en estudios oficiales de grado, máster universitario o doctorado en los campus de Zaragoza y Huesca durante el curso 2025-26. Las ayudas podrán solicitarse del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2025.

El convenio firmado entre Caja Rural de Aragón y la Universidad de Zaragoza establece que la entidad financiera destinará 20.000 euros a través de su Fondo de Educación y Promoción a la financiación de becas para la matrícula en cursos de idiomas impartidos por el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM). Las ayudas permitirán acceder a cursos generales, grupos de conversación o programas preparatorios de certificación de nivel, en función de la modalidad elegida.

El objetivo principal es mejorar las posibilidades de contratación y empleo del alumnado y facilitar que todo estudiante universitario pueda complementar su formación académica con el aprendizaje de un idioma extranjero en el momento previo a su incorporación al mercado laboral. Mediante este acuerdo, la entidad reafirma su compromiso para facilitar el acceso a la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes.

Para acceder a estas ayudas, se deberá estar matriculado en el Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM), haber abonado las tasas correspondientes dentro del plazo de solicitud establecido y estar inscrito en un estudio oficial de grado, máster universitario o doctorado en la Universidad de Zaragoza durante el curso 2025-26.

La concesión de la beca está condicionada al cumplimiento de los requisitos recogidos en las bases.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
  2. La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
  3. Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
  4. La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
  5. Alberto Izquierdo, presidente del PAR, 'pillado' por una vaquilla en las fiestas de su pueblo
  6. Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
  7. La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
  8. Se vende ático con terraza renovado en un popular barrio de Zaragoza por menos de 140.000 euros

Primeras alegaciones formales contra el Oroel Park: "Un evidente y fuerte impacto paisajístico en un espacio natural protegido"

Primeras alegaciones formales contra el Oroel Park: "Un evidente y fuerte impacto paisajístico en un espacio natural protegido"

El aluvión de proyectos también colapsa la red eléctrica de distribución y el 96% de los nudos de Aragón están ocupados

El aluvión de proyectos también colapsa la red eléctrica de distribución y el 96% de los nudos de Aragón están ocupados

Jasa, Uncastillo y Cariñena se alzan con el Premio Pueblo del Año 2025

Jasa, Uncastillo y Cariñena se alzan con el Premio Pueblo del Año 2025

Caja Rural de Aragón ofrece 20.000 euros en becas de idiomas con la Universidad de Zaragoza

Caja Rural de Aragón ofrece 20.000 euros en becas de idiomas con la Universidad de Zaragoza

Jasa recibe el Premio Pueblo Sostenible del Año

Jasa recibe el Premio Pueblo Sostenible del Año

Avanza y el comité evitan otra huelga del bus en Zaragoza con un preacuerdo casi 'in extremis'

Avanza y el comité evitan otra huelga del bus en Zaragoza con un preacuerdo casi 'in extremis'

Cariñena, ganador del Premio Pueblo Cultural del Año

Cariñena, ganador del Premio Pueblo Cultural del Año

El Rey Felipe VI en Zaragoza: este es el motivo de su visita este miércoles

El Rey Felipe VI en Zaragoza: este es el motivo de su visita este miércoles
Tracking Pixel Contents