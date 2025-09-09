Cariñena, ganador del Premio Pueblo Cultural del Año

Cariñena vive un año histórico tras su designación como Ciudad Europea del Vino 2025. Para celebrarlo, el ayuntamiento de la localidad ha organizado una completa y variada programación para todos los gustos a lo largo de todo el año que abarca formación, arte, cine, cultura, gastronomía y turismo, con más de 20 grandes eventos. Para redondear este año histórico, Cariñena ha sido el ganador del Premio Pueblo Cultural del Año entregado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La ciudad se posiciona como referente regional y nacional del enoturismo y la cultura del vino. La Universidad Popular de Cariñena organiza el Aula de Vitivinicultura, un curso especializado destinado a estudiantes y profesionales, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la elaboración del vino en la Denominación de Origen Cariñena. Esta iniciativa busca consolidar la región como un centro de formación referente en el sector.

Para acercar aún más la cultura del vino a la comunidad, el ayuntamiento ha creado una nueva sección en la biblioteca municipal dedicada a la enología y viticultura. Pero el alma de Cariñena va mucho más allá de sus diez millones de cepas, la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, en el casco urbano, es una parada indispensable, se edificó sobre la antigua colegiata de Santa María, que, a su vez, ocupó el lugar de una antigua mezquita. La torre de la época medieval contrasta con su marcado estilo barroco. El ayuntamiento, de corte renacentista, es también un edificio digno de visitar.

Alcañiz, patrimonio e historia con redoble del tambor

Alcañiz. / Servicio Especial

Alcañiz destaca por su Semana Santa, declarada de Interés Nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, dentro de la Ruta del Tambor y el Bombo. Además, cada 23 de abril, la ciudad celebra una de sus festividades más simbólicas: la recreación del Vencimiento del Dragón, en honor a San Jorge, patrón de Aragón. Este evento combina historia, leyenda y participación ciudadana en un espectáculo único en el calendario.

Por otro lado, el ayuntamiento también impulsa las Jornadas de la Concordia, una celebración cultural que conmemora un hito medieval clave que estableció el procedimiento para designar a un nuevo rey tras la muerte de Martín I sin heredero.

Alcañiz también desempeña un papel clave en la promoción del motor organizando y apoyando eventos como MotorLand Aragón, un complejo de referencia internacional para el mundo del motor.

Tarazona, de lo mudéjar al lanzamiento de tomates

Tarazona. / Servicio Especial

Situada a las faldas del Moncayo, Tarazona es una de las ciudades más monumentales y con mayor riqueza cultural de Aragón. Con una historia que abarca épocas romanas, musulmanas, judías y cristianas, esta localidad es un cruce de culturas que se refleja en su arquitectura y en su vida cultural.

Entre sus joyas patrimoniales destaca la Catedral de Santa María de la Huerta, un excepcional ejemplo de estilo gótico con elementos mudéjares y renacentistas, conocida como la Capilla Sixtina del mudéjar. El ayuntamiento renacentista, la Judería, el Palacio Episcopal y las casas colgadas sobre el río Queiles son otros puntos de gran interés.

Tarazona también celebra numerosos eventos como el Cipotegato, su fiesta más famosa (declarada de Interés Turístico Nacional), además de festivales, exposiciones, rutas teatralizadas y actividades relacionadas con el arte, el cine y la literatura.

Biscarrués, un legado de historia y cultura popular

Biscarrués. / Servicio Especial

El municipio de Biscarrués suma los núcleos de Erés, Piedramorrera y el caserío de la Presa del Gállego, guarda el legado de siglos de historia y cultura popular, y combina el respeto por sus raíces con una activa participación en la vida cultural del territorio. Una tierra rica en patrimonio artístico con sus iglesias y ermitas, que se integran en la Ruta de la Piedra de Arquitectura Popular.

El Descenso de Nabatas está declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno de Aragón y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Se celebra cada año en el día de San Jorge y se realiza por el río Gállego, un río que ha sido históricamente una senda de agua para almadías o nabatas (plataformas creadas atando los troncos). Durante siglos, aprovechando el agua del deshielo, los nabateros de La Galliguera transportaron madera por el río desde el Pirineo.