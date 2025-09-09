El cerdo aragonés madura en nuevos mercados para superar la dependencia con China

El porcino aragonés se mantiene en la senda dorada por la que transita desde hace años. El sector donde Aragón reina en producción y cabaña ganadera en España mantiene su vigor exportador pese a los vaivenes del comercio internacional. Aunque creció a lomos de China, principal comprador, las empresas que producen en la comunidad han sabido diversificar mercados y la industria del cerdo aragonés está presente en los cinco continentes. Solo así se explica que en la primera mitad de 2025 haya formalizado un negocio con el exterior de 1.089 millones de euros, en la línea del máximo histórico registrado el año pasado, cuando en los seis primeros meses el porcino aragonés exportó por valor de 1.117 millones.

Los aranceles impuestos por el Gobierno de Xi Jingping, de momento provisionales, supondrán a buen seguro un golpe para el sector aragonés, que cuenta con una cabaña porcina con unos 10 millones de cabezas. Será así porque China continúa siendo el principal comprador del producto cárnico aragonés, importando piezas de empresas como Grupo Costa, Grupo Jorge, Fribín, Vall Companys o Litera Meat (Grupo Pini). Entre enero y junio de este año, el gigante asiático ha comprado mercancías por valor de 150 millones de euros, prácticamente lo mismo que en la primera mitad del año pasado, cuando había formalizado importaciones por 157 millones, según los datos extraídos por este diario del portal DataComex, el servicio de estadísticas de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El peso chino en el mercado exterior del cerdo aragonés supone así en torno a un 13,7% del total, lo que refrenda que el sector se ha desligado poco a poco de esa dependencia con China. Una de las principales razones del peso relativo que tiene Pekín es su predilección por la casquería y los despojos, que constituyen la principal compra que se hace desde el país del dragón. En torno a la mitad de las exportaciones aragonesas de porcino responden a despojos comestibles congelados (excepto los hígados).

La relación comercial entre ambos llegó a suponer el 50% de las ventas al exterior del sector del cerdo aragonés hace apenas un lustro, cuando la peste porcina que sufrió el gigante asiático le llevó a comprar por valor de más de 770 millones de euros a las empresas aragonesas en el año 2020.

Desde entonces, la dependencia ha disminuido de forma progresiva, lo que ha hecho ganar enteros a otros países con los que la relación comercial se ha consolidado. Uno de estos mercados es el japonés, que aglutina compras por valor de 107 millones de euros en el primer semestre de 2025, solo superado por China y por Italia, que ha comprado porcino aragonés por valor de 114 millones. También es muy relevante el mercado polaco, que ha supuesto un negocio de 79 millones de euros en el citado periodo de tiempo, o el filipino, que ha importado por valor de 53 millones de euros entre enero y junio de este año.

En resumen, el porcino representa en la comunidad aragonesa cerca del 40% de la producción agrícola y ganadera y constituye la base de miles de empleos directos e indirectos en el medio rural, además de tejer una labor vertebradora. En Aragón permanecen en funcionamiento 4.191 explotaciones a día de hoy. El valor total de las exportaciones de porcino en la Comunidad y a todo el mundo ha crecido más de un 7% en la última década hasta superar los 2.200 millones el pasado 2024.