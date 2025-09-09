¿En qué consiste la pedagogía Waldorf? Un modelo educativo al margen de la Administración

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto caso de abusos sexuales a menores de edad en la escuela infantil privada Waldorf Munay de Zaragoza. Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el investigado es un trabajador de este centro que, situado en el zaragozano barrio del Arrabal, ofrece educación a alumnos de entre 0 y 6 años y se basa en la pedagogía Waldorf. Según informan en su página web, esta consiste en ofrecer "un entorno seguro, cálido y cuidado donde el niño es visto en toda su integridad y en donde se respeta la individual y el ritmo de cada uno".

La escuela pertenece a la Asociación de Centros Educativos Waldorf de España. Una de sus sedes en Zaragoza está en la calle Valle de Oza, en un jardín de la infancia del que ahora investigan a un trabajador por presuntos absusos sexuales. El sospechoso fue detenido el pasado viernes y puesto en libertad posteriormente tras prestar declaración.

La página web de la escuela concreta que la pedagogía Waldorf se basa en principios como "respetar el juego libre del niño, el cual es espontáneo, sin intervención del adulto"; en "cultivar los valores desde la práctica"; en promover el arte "en todas sus expresiones" o en promover el uso de "materiales no estructurados y naturales", ya que consideran que con ellos "se propicia la imaginación, la fantasía y la creatividad".

En el centro de Zaragoza, los alumnos están acompañados por "el arte y la música". Cada día escuchan canciones en vivo y realizan actividades de pintura y teatro, además de otras también relacionadas con la expresión artística. En la página web concretan que se dispone de 400 metros cuadrados de espacio interior y 420 de espacio exterior, con arenero, árboles y huerto. Además, detallan que todos los días salen al patio o al parque a jugar y respirar.

Según se puede conocer en la web del centro, en Waldorf Munay hay tres docentes. Describen al personal como "cualificado" y "con muchos años de experiencia y dedicación a la infancia". "Somos personas comprometidas con la educación y anhelamos una educación basada en la confianza, el amor y el respeto", afirman. Además, los alumnos cuentan con el acompañamiento de un perro.

Desde la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil indicaron que este centro está "al margen de la ley" y es "alegal", ya que no cuenta con la autorización del Gobierno de Aragón, sino solo con los permisos correspondientes del Ayuntamiento de Zaragoza para estar en funcionamiento. Por eso, no es considerada Escuela Infantil y la DGA no tiene capacidad de actuación. En la misma línea, apuntan que se desconoce el número de matrículas, el de personal docente o la pedagogía.

La primera escuela Waldorf fue fundada hace más de 100 años por el austriaco Ruldof Steiner, también creador de la antroposofía. Este es un sistema de pensamiento que se basa en que el ser humano posee dimensiones espirituales y que estas pueden explorarse a través de ejercicios, apreciación del arte y desarrollo moral. Busca un conocimiento de la naturaleza humana que trasciende lo material, y además de en la educación se aplica en otros ámbitos como el arte o la medicina. La antroposofía ha recibido críticas por tener características de culto religioso.