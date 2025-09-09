El Gobierno de Aragón activa la fase de emergencia en Nivel 1 por las tormentas

El Gobierno de Aragón ha activado desde las 22.00 horas de este lunes la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar), a raíz de las lluvias y tormentas generalizadas que afectan a buena parte de la comunidad.

La decisión se ha adoptado tras registrarse diversas incidencias en el municipio de Binéfar, en la comarca de La Litera, donde se registró una intensas tormenta en la noche del lunes acompañada de agua, granizo y fuertes rachas de viento que provocaron la caída de árboles, la entrada de agua en bajos y posibles daños en cultivos.

El nivel 1 de emergencia se declara cuando la situación generada, o su evolución previsible, puede ser controlada con los medios y recursos asignados al propio Procifemar, sin necesidad de recurrir a apoyos extraordinarios.

Con esta activación, se refuerza la coordinación de los servicios de protección civil y emergencias para atender las incidencias y prevenir riesgos en otros puntos de Aragón, ante la posibilidad de que las tormentas continúen durante las próximas horas.

Tromba de agua en Binéfar

Pasadas las ocho de la tarde, en apenas cinco minutos, la localidad de Binéfar registró 14 litros por metro cuadrado de agua, acompañados de granizo y fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 40 kilómetros por hora, según ha informado el ayuntamiento.

El temporal provocó la caída de varios árboles sobre la vía pública y diversos daños materiales, aunque sin víctimas personales.

El equipo de Gobierno municipal se reunió de urgencia en la noche del lunes para analizar la situación y adoptar medidas inmediatas. La primera decisión fue cerrar la Escuela Infantil Municipal durante este martes hasta que se regularice la situación.

Además, la brigada de Servicios realizó junto a la alcaldesa y concejales una inspección de las zonas afectadas, que comenzaron a limpiarse ya durante la noche y cuyos trabajos continuarán a lo largo de la jornada. El Consistorio también confirmó que ha activado el protocolo de emergencias en el 112 para coordinar las actuaciones.

Los trabajos de limpieza de árboles caídos se iniciaron durante la noche y continuarán a lo largo de este martes.

Los vecinos describieron la tormenta como un episodio breve pero de gran violencia. “En diez o quince minutos ha caído la de Dios. Agua, viento tornado y piedra bastante”, relataba uno de ellos. Otro añadía: “Ha caído granizo pero no sé el alcance todavía. Han sido quince minutos con piedra”. Además de la entrada de agua en bajos y la caída de ramas, preocupa el posible impacto en los cultivos de la zona.

¿Qué implica la emergencia de Nivel 1?

La declaración de emergencia en Nivel 1 indica que la situación generada —o su evolución previsible— puede ser controlada con los medios y recursos ya asignados al PROCIFEMAR, sin necesidad de solicitar ayuda extraordinaria o movilización adicional de otros organismos.

En las últimas semanas, Aragón ha tenido que recurrir en varias ocasiones a este plan especial. El pasado 11 de julio, se declaró Nivel 1 por la DANA que dejó una treintena de incidencias en comarcas como Tarazona y el Moncayo, aunque poco después se elevó a Nivel 2 por la gravedad de los daños. A finales de junio, tras varias tormentas severas, el Gobierno desactivó la emergencia y devolvió la situación a la normalidad.

También el 1 de mayo, durante el apagón de comunicaciones que afectó a gran parte del territorio, el Gobierno de Aragón también activó los niveles 2 y 1 de emergencias.