El Gobierno de Aragón exige inversiones en la red eléctrica para evitar que el “colapso frene el crecimiento económico”
La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, denuncia que la saturación de la red "se debe a la falta de planificación energética del Gobierno de España”
El Gobierno de Aragón ha exigido al Ejecutivo central una planificación ágil y coherente que permita a la comunidad aprovechar su potencial energético, un modelo retributivo justo y estable que incentive la inversión en infraestructuras eléctricas de distribución y transporte y la resolución inmediata de los concursos de demanda pendientes en la región y el país.
De este modo ha respondido el Ejecutivo aragonés a la publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica por las empresas que muestran que el 83,4% de los nudos de red de distribución en España están saturados, porcentaje que se dispara hasta el 96% en Aragón, según los datos recopilados por Aelec -la asociación que agrupa empresas como Iberdrola, Endesa o EDP- y UFD -la distribuidora de Naturgy-.
Para la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, la saturación de la red se debe a la "falta de planificación energética" del Gobierno de España, lo que puede frenar la atracción de inversiones a Aragón y el crecimiento económico. La situación, para Vaquero, demuestra la "falta de coherencia del Gobierno de España entre el objetivo de electrificar la economía, la generación y el consumo".
Endesa, que opera la mayor parte solo puede ofrecer 256 MW de capacidad adicional en Aragón, frente a los 4.216 MW ya ocupados, por lo que son concretamente 13 los nudos que tienen capacidad disponible. Entre ellos, destacan los 54 MW de Magallón y los 33 de Tarazona (Lanzas Agudas) en la provincia de Zaragoza y los 7 de MW de Olba en la provincia de Teruel.
Ha insistido además en que Aragón es líder en generación de energías renovables, dado que exporta el 54 % del total de lo que genera y no puede transformarla en empleo ni crecimiento si el Gobierno central sigue "bloqueando" los concursos de demanda y "desincentivando" las inversiones de las distribuidoras.
