El Gobierno de Aragón exige inversiones en la red eléctrica para evitar que el “colapso frene el crecimiento económico”

El Gobierno de Aragón ha exigido al Ejecutivo central una planificación ágil y coherente que permita a la comunidad aprovechar su potencial energético, un modelo retributivo justo y estable que incentive la inversión en infraestructuras eléctricas de distribución y transporte y la resolución inmediata de los concursos de demanda pendientes en la región y el país.

De este modo ha respondido el Ejecutivo aragonés a la publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica por las empresas que muestran que el 83,4% de los nudos de red de distribución en España están saturados, porcentaje que se dispara hasta el 96% en Aragón, según los datos recopilados por Aelec -la asociación que agrupa empresas como Iberdrola, Endesa o EDP- y UFD -la distribuidora de Naturgy-.

Para la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, la saturación de la red se debe a la "falta de planificación energética" del Gobierno de España, lo que puede frenar la atracción de inversiones a Aragón y el crecimiento económico. La situación, para Vaquero, demuestra la "falta de coherencia del Gobierno de España entre el objetivo de electrificar la economía, la generación y el consumo".

Endesa, que opera la mayor parte solo puede ofrecer 256 MW de capacidad adicional en Aragón, frente a los 4.216 MW ya ocupados, por lo que son concretamente 13 los nudos que tienen capacidad disponible. Entre ellos, destacan los 54 MW de Magallón y los 33 de Tarazona (Lanzas Agudas) en la provincia de Zaragoza y los 7 de MW de Olba en la provincia de Teruel.

Ha insistido además en que Aragón es líder en generación de energías renovables, dado que exporta el 54 % del total de lo que genera y no puede transformarla en empleo ni crecimiento si el Gobierno central sigue "bloqueando" los concursos de demanda y "desincentivando" las inversiones de las distribuidoras.