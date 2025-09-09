La importancia de las cooperativas en la agricultura aragonesa

La celebración este martes 9 de septiembre del Día Mundial de la Agricultura coincide este 2025 con la declaración de la ONU del Año Internacional de las Cooperativas. Una oportunidad para reivindicar el peso de un sector que, en Aragón, no solo garantiza alimentos de calidad, sino que es clave para mantener vivas nuestras zonas rurales.

La agricultura es mucho más que la base de nuestra alimentación. En Aragón constituye una pieza esencial de la economía. Y las cooperativas agroalimentarias desempeñan un papel fundamental. Éstas permiten que miles de familias aragonesas unan sus esfuerzos para llegar más lejos.

Así, se conforman organizaciones con base democrática que hacen posible, por ejemplo, que nuestros agricultores compartan instalaciones, maquinaria, accedan a formación, negocien precios más convenientes para los insumos y sean más competitivos a la hora de vender sus productos. Y, con ello, se facilita que muchas familias continúen dedicándose al campo.

Este esfuerzo común se asienta sobre valores como la ayuda mutua, la corresponsabilidad, la igualdad, la equidad o la solidaridad, haciendo a estas entidades diferentes.

En las cooperativas, tanto las ganancias como las pérdidas se asumen de manera solidaria entre los socios, y este sistema ha demostrado ser eficaz dado que muchas de las empresas más longevas de Aragón son, precisamente, cooperativas.

Su papel en el mundo rural

Estas organizaciones, además de las características que las hacen singulares en cuanto a su forma de trabajar, también actúan como dinamizadores económicos y sociales en los lugares en los que están ubicadas.

Las cooperativas agroalimentarias se encuentran en nuestras zonas rurales, siendo en muchas ocasiones la principal empresa de la localidad. Esto resulta especialmente relevante porque generan empleo estable justo donde más difícil es encontrarlo, fijando población y sabiendo que, dado que trabajan en la tierra y con la tierra, nunca serán deslocalizadas en terceros países.

Y, al estar localizadas en el medio rural, el consumidor tiene la certeza de que los productos que vienen de ellas son de cercanía y, a diferencia de otros muchos alimentos, han sido recogidos en el mejor momento y cumpliendo los máximos estándares de calidad, permitiendo una total trazabilidad desde el origen.

Además, en tanto que las familias que trabajan la agricultura residen en nuestros pueblos y cultivan nuestros campos, son también máximos garantes del cuidado del medio ambiente. Cada hectárea cultivada mantiene paisajes vivos, previene la erosión, contribuye a la adecuada gestión del agua y preserva lo nuestro.

Por ello, en este Año Internacional de las Cooperativas, desde Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y contando con el apoyo del Gobierno de Aragón, se quiere visibilizar la importancia de este modelo y sus beneficios para la sociedad aragonesa. Apostar por la agricultura y por el cooperativismo es apostar por un territorio más equilibrado, por un desarrollo económico sostenible y por una sociedad que valora lo que se produce en casa.